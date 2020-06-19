'Подружка' Tesla Model S, которую доделывали 4 года, готовится к дебюту

Американская компания Lucid Motors представит серийную версию своего электромобиля Air 9 сентября этого года. Об этом сообщил сам производитель.

Электрический седан Lucid Air дебютировал в качестве прототипа еще в 2016 году. Все это время компания доводила электромобиль до товарного вида и заодно боролась с финансовыми трудностями. Еще с самого начала в прессе окрестили машину как "убийца Тесла", но недавно бывший главный инженер Model S Питер Роулинсон и нынешний шеф-технолог Lucid Motors попросил общественность не называть так их электомобиль. Дескать, в Тесла Lucid Motors видит "друга".

luscid Air

"Убийцей Тесла" седан Air нарекли из-за его характеристик. Известно, что электромобиль будет доступен в двух версиях: в базовом исполнении с одним электродвигателем (на 395 л.с. и 600 Нм), задним приводом, батареей емкостью 75 кВтч (запас хода –386 км), а также в топовом варианте с двумя электродвигателями (1000 л.с.), полным приводом и 130-киловатт-часовым аккумулятором и (пробег на одной зарядке – 644 км).

luscid Air

В стандартной комплектации машина получит пять сидений (за доплату можно будет приплюсовать еще два кресла), а также пневматическую подвеску и автономную систему вождения.

luscid Air

luscid Air

Производство автомобиля начнется в конце этого года на новом заводе компании Casa Grande в Аризоне, а первые поставки клиентам в Северной Америке ожидаются в конце 2020-го или в начале 2021-го года (в Европу новинка должна прибыть в конце 2021 года).

Цена Lucid Air на американском рынке составит от 52 500 долларов.

Кстати, как писал OBOZREVATEL, совсем недавно Tesla Model S пересчитали запас хода – теперь он составляет 647 км.