Подросток превратил Москвич за $480 в электромобиль

Молодой человек по имени Никита, автор YouTube-канала Temnaya FAZA, посвященного различных экспериментам в области физики, создал удивительный автомобиль. Он приобрел старый Москвич-2140 и превратил его в электрокар. Причем работа над машиной была проделана согласно всем канонам автомобилестроения, кустарной ее не назовешь.

Москвич был приобретен парнем всего за 480 долларов. После этого он "выкинул" из него ненужные агрегаты и установил электрическую начинку – мотор от гольф-кара и китайские батареи емкостью 17 кВтч (коробка передач при этом осталась родная – она "застыла" на первой скорости). Запас хода "советского электромобиля" составляет 100 км.

Электромобиль Москвич. Скриншот видео

Надо сказать, что с аккумуляторами были определенные сложности. Чтобы получить должную автономность, их понадобилось немалое количество. Поэтому блоки батарей пришлось раскидать чуть ли не по всем пустым местам Москвича: в капоте, на месте бака под днищем и т.д.

Электромобиль Москвич. Скриншот видео

Все жизненно важные показатели автомобиля контролируются с помощью управляющей электронике и планшета, установленного на передней панели. На тачскрин выводится, например, частота вращения двигателя и скорости, кроме того, с его помощью можно управлять звуковым сигналом, дворниками, фарами, поворотниками. Кроме того, здесь же можно запускать или отключать двигатель, а также выбирать передний или задний режим хода. Также на планшет выведена картинка камеры заднего вида. Наконец, еще одна особенность – автомобилем можно управлять дистанционно с помощью смартфона.

Электромобиль Москвич. Скриншот видео

Впрочем, некоторые "моменты" в электрическом Москвиче еще не доделаны. Например, у него пока нет тормозов (сейчас машину можно остановить лишь путем торможения двигателем и ручника). Кроме того, изобретатель планирует в дальнейшем модернизировать интерфейс планшета и даже установить инфракрасную камеру для идентификации людей и животных на дороге.

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