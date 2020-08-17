Почему электромобиль выгоднее авто с ДВС: расчеты владельца Tesla

Одно из главных преимуществ электромобиля перед машинами с двигателем внутреннего сгорания заключается в низких эксплуатационных расходах. Но так ли это на самом деле – исследовал портал Carscoops.

Мир разделился на два лагеря: одни предпочитают автомобили с привычным ДВС, другие отдали предпочтение электромобилям. Например, Стив Сасмен из США решил рискнуть и приобрел в 2014 году электромобиль Tesal Model S. На тот момент на одометре его Model S P85 уже было 35 тысяч миль пробега (примерно 56 тыс. км). За авто он отдал $79 тысяч. За эти годы он очень интенсивно пользовался своим авто и за 5 лет наездил 214072 миль (344515 км). Причем, помимо повседневной эксплуатации, Стив объехал 48 американских штатов и побывал в Канаде.

За 5 лет Стив Сасмен накатал на свой Tesla 344,5 тысячи км, а расходы составили всего 5415 долларов. Фото: carscoops.com

Во что же обошлось ему это удовольствие? Вы будете удивлены, но за все время, по словам Стива, он потратил всего $5415 на обслуживание. Наиболее крупной статьей расходов стала замена большого экрана мультимедийной системы, за который он заплатил $2215, а также замена зарядного порта, который обошелся в $790. За 5 лет он сменили два комплекта резины, заменили ручку двери, 12-вольтную АКБ и еще несколько других мелочей.

Стив продал машину в августе прошлого года. Нынешний владелец преодолел на автомобиле отметку 300 тысяч миль (483 тыс. км) пробега. С учетом 86 тысяч миль (138 тыс. км), которые наездил нынешний владелец, общие расходы составили порядка $5000. Таким образом, суммарные расходы на эксплуатацию электромобиля, который накатал почти полмиллиона километров, составили $10,5 тысяч. Согласитесь, для такого пробега очень скромная сумма…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский умелец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км.