Почему электромобиль выгоднее авто с ДВС: расчеты владельца Tesla

Сергей Иванов Электромобили 13:20, 17.08.2020 Обновлено: 13:45, 17.08.2020

Одно из главных преимуществ электромобиля перед машинами с двигателем внутреннего сгорания заключается в низких эксплуатационных расходах. Но так ли это на самом деле – исследовал портал Carscoops.

Мир разделился на два лагеря: одни предпочитают автомобили с привычным ДВС, другие отдали предпочтение электромобилям. Например, Стив Сасмен из США решил рискнуть и приобрел в 2014 году электромобиль Tesal Model S. На тот момент на одометре его Model S P85 уже было 35 тысяч миль пробега (примерно 56 тыс. км). За авто он отдал $79 тысяч. За эти годы он очень интенсивно пользовался своим авто и за 5 лет наездил 214072 миль (344515 км). Причем, помимо повседневной эксплуатации, Стив объехал 48 американских штатов и побывал в Канаде.

За 5 лет Стив Сасмен накатал на свой Tesla 344,5 тысячи км, а расходы составили всего 5415 долларов. Фото:
carscoops.com

Во что же обошлось ему это удовольствие? Вы будете удивлены, но за все время, по словам Стива, он потратил всего $5415 на обслуживание. Наиболее крупной статьей расходов стала замена большого экрана мультимедийной системы, за который он заплатил $2215, а также замена зарядного порта, который обошелся в $790. За 5 лет он сменили два комплекта резины, заменили ручку двери, 12-вольтную АКБ и еще несколько других мелочей.

Стив продал машину в августе прошлого года. Нынешний владелец преодолел на автомобиле отметку 300 тысяч миль (483 тыс. км) пробега. С учетом 86 тысяч миль (138 тыс. км), которые наездил нынешний владелец, общие расходы составили порядка $5000. Таким образом, суммарные расходы на эксплуатацию электромобиля, который накатал почти полмиллиона километров, составили $10,5 тысяч. Согласитесь, для такого пробега очень скромная сумма…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский умелец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Минск передачей России "вагнеровцев" показал, что отношения с Украиной ничего не стоят – ОПУ

В Беларуси заметили колонну военной техники: ехала со стороны России. Видео

Тихановская в новом обращении согласилась стать национальным лидером Беларуси. Видео

Лукашенко заявил о "чернокожих и желторожих" солдатах НАТО: появилась реакция

"Киборг" наказал нардепа за "мародера и убийцу". История двух лет битвы за справедливость