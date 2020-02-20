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20 февраля • обновлено в 17:24
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Почему Билл Гейтс выбрал электрокар Porsche вместо Tesla: раскрыта загадка

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Уже как несколько дней в СМИ не утихают разговоры о новом авто Билла Гейтса – электрокаре Porsche Taycan. Многие недоумевают, почему же сооснователь Microsoft отдал предпочтение не Tesla.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, почему же выбор Гейтса пал на немецкую, а не американскую машину.

Билл Гейтс и Porsche Taycan

Билл Гейтс и Porsche Taycan

thedriven.io

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Электромобили Tesla Model S и Porsche Taycan столкнулись на автобане

Всё дело в том, что Билл Гейтс практически всю свою жизнь предан марке Porsche. Например, в 2012 году на аукционе был продан Porsche 911 Turbo, который Билл купил в далеком 1979 году.

Билл Гейтс и его имущество (включая два Porsche)

Билл Гейтс и его имущество (включая два Porsche)

legit.ng

Однако самым знаменитым автомобилем талантливого изобретателя и бизнесмена является Porsche 959, приобретённый ими в 1987 году. Это был эксклюзивный автомобиль, который выпустили тиражом всего 300 экземпляров. При этом, чтобы ввести его в США, Билл при помощи адвокатов добился изменений в транспортном законодательстве – до этого он не мог импортировать спорткар из-за требований по безопасности.

Porsche 959 Билла Гейтса

Porsche 959 Билла Гейтса

carsoid.com

Также известно, что в Гараже Гейтса были более "скромные" купе Porsche 911 Carrera и кабриолет Porsche 964 Carrera. А "на закуску" – два высокопроизводительных гоночных Porsche, один из которых - гибридный гиперкар Porsche 918 Spyder.

Porsche 911 Turbo, который принадлежал Биллу Гейтсу

Porsche 911 Turbo, который принадлежал Биллу Гейтсу

cars.com

Таким образом, дело не в напряжённых отношениях с Илоном Маском как многие подумали, исходя из реакции главы Tesla на покупку Биллом Гейтсом автомобиля Porsche Taycan. Напомним, после заявления Гейтса владельцы Tesla начали массово спрашивать у Маска в твиттере на счёт того, почему же крупнейший акционер Майкрсофта отдал предпочтение Porsche, и выразили опасения, что такой ход со стороны американца негативно сказаться на продажах калифорнийского автопроизводителя. Маск на этот счёт ответил в присущей для себя форме: "Мои разговоры с Гейтсом не были особо впечатляющими".

Отметим, что Porsche Taycan официально продаётся в Украине. Цена автомобиля – от 2,57 млн грн.

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно с электрокаром Porsche произошёл неприятный случай: автомобиль полностью выгорел, находясь в гараже в состоянии покоя. Что стало тому причиной ,пока неизвестно.

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Автор
Валентин Петров
Теги
электромобили Porsche Tesla
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Гоша Злой
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умнейший выбор!)
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