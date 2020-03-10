По цене б/у Skoda Octavia: как выглядит электромобиль с дизайном микроволновки

Новый электромобиль Bee Anywhere планируют вывести на дороги в ближайшие годы. Для этого у необычной модели есть продвинутые технологии, привлекательный ценник и странноватый дизайн.

Начнем с расшифровки замысловатого названия Bee Anywhere. В переводе – Будь Везде – имя намекает на мобильность, которую своему владельцу дарит личный автомобиль. Правда, как выяснил OBOZREVATEL, никаких данных о запасе хода производитель не раскрывает. При этом призыв быть обыграли словом Bee – пчела. В дизайне колесных дисков просматривается намек на медовые соты. Ну и пусть.

Bee Anywhere выглядит необычно, а у его названия сложный смысл beeanywhere.com

Но главная особенность новинки – выполненный из графеновых компонентов кузов, который по истечении эксплуатационного срока электромобиля можно полностью переработать. Интересно, что часто графен используют в элементах питания. Возможно, Bee Anywhere умеет с помощью кузовных панелей накапливать энергию для увеличения запаса хода. Но об этом в описании модели ничего не говорится.

Компактный кузов сочетает в себе странный дизайн и высокие технологии beeanywhere.com

Маленький электромобиль (длина до 3 м) является совместным проектом компании MEV Ltd. и специалистов Университета Манчестера. Авторы планируют не только выпустить новинку в свободную продажу, но и предлагать по программе каршеринга.

Bee Anywhere похож на микроволновку

Ориентировочная стоимость Bee Anywhere – около 8-9 тыс. евро. Остается надеяться, что необычный дизайн, напоминающий бытовую технику, не отпугнет покупателей.

Салон Bee Anywhere выглядит слишком просто beeanywhere.com

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Как сообщал OBOZREVATEL, новый электромобиль Citroen готовится к выходу на рынок по революционной цене в 6000 евро.

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