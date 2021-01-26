Peugeot пополнил линейку электромобилей моделью e-Partner

Французская компания Peugeot продолжает планомерное расширений гаммы электрических автомобилей бренда и презентовала версию e-Partner на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка пополнит семейство электромобилей марки, которая уже представлена более крупными коммерческими e-Expert и e-Boxer.

Автомобиль будет предложен со стандартным или удлиненным кузовом, в грузовом или грузо-пассажирском варианте peugeot.ua

Автомобиль будет предложен со стандартным или удлиненным кузовом, в грузовом или грузо-пассажирском варианте. Запас хода по циклу WLTР достигает 275 км, что вполне достаточно для повседневной эксплуатации в городе.

Новинка ничем не уступает свои собратьям с ДВС и имеет грузоподъемность до 800 кг. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицепа массой до 750 кг. Полезный объем грузового отсека у версии с удлиненным кузовом достигает 4,4 м3.

Новинка ничем не уступает свои собратьям с ДВС и имеет грузоподъемность до 800 кг peugeot.ua

e-Partner построен на платформе EMP2. Он оснащается электромотором мощностью 100 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 260 Нм. Питание для него обеспечивает тяговый аккумулятор энергоемкостью 50 кВтч. С таким арсеналом фургон способен разгоняться до 130 км/ч.

e-Partner оснащается электромотором мощностью 100 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 260 Нм peugeot.ua

Для модели предложено два типа встроенных зарядных устройств: 1-фазное мощностью до 7,4 кВт или 3-фазное мощностью до 11 кВт. Лючок для подключения зарядного кабеля расположен на заднем левом крыле. В качестве источник питания может выступать обычная розетка, устройство типа Wallbox или мощная зарядная станция. В последнем случае на станции мощностью до 100 кВт зарядка аккумулятора до 80% от номинальной емкости занимает всего 30 минут.

На станции мощностью до 100 кВт зарядка аккумулятора до 80% от номинальной емкости занимает всего 30 минут peugeot.ua

Водителю предлагается на выбор несколько режимов работы силового агрегата, позволяющие выбирать между динамикой или максимальным запасом хода. Также e-Partner оснащен системой рекуперации энергии с двумя уровнями эффективности. Для модели предлагается широкий список базовых и дополнительных опций, включая первый в сегменте полностью цифровой кокпит.

Для модели предлагается широкий список базовых и дополнительных опций, включая первый в сегменте полностью цифровой кокпит peugeot.ua

Продажи e-Partner стартуют в Европе во второй половине 2020 года. Производство новинки будет организовано на заводе в испанском городе Виго.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские полицейские пересядут на Peugeot, а кроссоверы Peugeot 208 и 2008 останутся без ДВС.