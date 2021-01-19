Peugeot 208 и 2008 останутся без ДВС

Следующее поколение Peugeot B-сегмента, которое придет на смену нынешним моделям 208 и 2008, будет оснащаться исключительно электромоторами.

Об этом рассказал Auto Express руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато. Актуальные модели 208 и 2008, включая версии e-208 и e-2008, были представлены в 2019 году. Они доступны с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем. Однако следующее поколение, которое ожидается во второй половине десятилетия, останется без ДВС.

Peugeot e-208 int-media.peugeot.com/

Решение было принято после анализа продажа электрифицированных моделей. "За последние десять недель заказы на e-208 и e-2008 составили более 14%. А на долю гибридной версии PHEV кроссовера 3008, который мы представили в начале декабря, приходится 27%". По данным Peugeot, каждый десятый проданный автомобиль в мире в 2020 году был электрифицирован.

Peugeot e-2008 int-media.peugeot.com/

Однако, по мнению Импарато, с переходом субкомпактых городских автомобилей на электротягу будут проблемы. "В A-классе, если вы добавите электрические компоненты, интернет-технологии, 5G, высокий уровень безопасности и прочее, то начальная стоимость вырастет с нынешних 10 до 30 тысяч евро", – комментирует руководитель Peugeot.

Peugeot 3008 int-media.peugeot.com/

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