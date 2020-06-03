Первый в мире: в Китае создали уникальный электромобиль

Компания Zoomlion из Китая занимается производством автокранов и прочих транспортных средств специального назначения. Теперь компания первой в мире разработала полностью электрический автокран.

Грузовик под названием Zoomlion ZTC250N-EV (на более звучное имя надеяться не приходилось) обладает грузоподъемностью 25 тонн и относится к сегменту средних автокранов. Использование электромотора позволило сделать ТС на 35% более выгодным в эксплуатации в сравнении с привычными ДВС.

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Максимальная скорость нового китайского автокрана составила 90 км/ч, угол подъема стрелы равен 50 градусам. Отказ от применения дизельного двигателя также сделал автокран номинально безвредным для окружающей среды и позволил добиться уровня шума в 65 Дб – как в салоне легкового автомобиля.

Первый в мире полностью электрический автокран Zoomlion ZTC250N-EV Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.

Запас хода на одной полной зарядке ZTC250N-EV равен 260 км, что можно назвать хорошим показателем для такой техники. Правда, неизвестно, по какой методике в компании вели расчет. Интересно также, что электрический автокран оснащен стандартизированными зарядными разъемами для использования существующей инфраструктуры зарядных станций.

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Разработка модели заняла два года. Китайская компания Zoomlion является шестым по величине производителем строительной техники в мире. Теперь можно сделать вывод, что в дальнейшем использование электрических силовых установок станет более распространенным явлением в мире специальных транспортных средств.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый электромобиль от Xiaomi полностью готов. Китайский электрокар удивил характеристиками.