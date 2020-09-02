Первый российский электрокар не получил финансирования и опоздает на рынок

Российская компания Zetta не получила финансирование, необходимое для завершения процесса подготовки к производству бюджетного электромобиля. Из-за этого выход модели на рынок откладывается.

Как сообщают Ведомости, компания привлекла инвестиции на сумму 570 миллионов рублей (7,7 млн долларов, или 213 млн грн). Для завершения обустройства производственной площадки Zetta требовались еще 100 млн рублей (1,3 млн долларов или 37 млн грн).

Но в займе этой суммы отказали в Фонде развития промышленности. Ведомство готово пересмотреть свое решение, если автопроизводителю удастся привлечь нового инвестора, который поверит в рыночные перспективы нового продукта.

Компания Zetta не получила финансирования для старта производства. Фото: insideevs.com

Наладить производство Zetta City Module 1 планировали в конце 2020 года, но отказ в получении займа заставил компанию перенести сроки, чтобы подыскать возможности финансирования.

Переднеприводный электромобиль рассчитан на водителя и трех пассажиров. Запас хода составляет 180 км. Ожидается, что на рынок российский электрокар Zetta выйдет по цене от 550 000 руб ($7500, или 205 000 грн).

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