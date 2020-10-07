Первый китайский электро-кроссовер BMW сошел с конвейера

Компания BMW запустила в серийное производство свой первый электрический кроссовер – BMW iX3. Выпуск модели стартовал на заводе BMW Brilliance Automotive в Шэньяне, Китай.

Об этом сообщила пресс-служба немецкой марки, и заодно опубликовала видео, в котором можно оценить процесс сборки новой модели. Отмечается, что на китайском предприятии электрический BMW iX3 выпускается наряду с обычным топливным X3 (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Интересно, что BMW iX3 будут выпускать в Поднебесной не только для местного рынка, а для всего мира. Поэтому и в Китае, и в Европе, будут продавать экземпляры "made in China". А вот на рынок США новинку не будут выводить – немцы посчитали, что американцам с их большими пробегами не будет хватать запаса хода BMW iX3.

К слову, о характеристиках модели. Кроссовер оснащен батареей емкостью 80 кВтч, которой хватает на 460 км (WLTP) / 520 км (NEDC) пробега. За движение машины отвечает один электромотор, выдающий 210 кВт (286 л.с.) 400 Нм.

Продажи BMW iX3 начнутся в ближайшее время.

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