Первый электромобиль VW отказался умирать. Пока что

Электрический хетчбэк Volkswagen e-Golf должен был уйти на пенсию в ближайшее время, однако, по данным зарубежных СМИ, новинка продержится на конвейере еще полгода.

Как сообщает YouTube-канал Nextmove, Volkswagen e-Golf останется в производстве до сентября 2020 года, а поставки модели продолжатся до конца этого года.

Volkswagen e-Golf volkswagen-newsroom.com

Скорее всего, VW решил продлить жизнь электрического Гольфа из-за проблем, связанных с его сменщиком, хетчбэком ID.3. Еще осенью 2019-го этот автомобиль отправился на конвейер, однако его поставки не начались из-за проблем с программным обеспечением – все выпущенные экземпляры сейчас отправляются на склад под открытым небом в ожидании "лучших времен" (хотя в теории ID.3 можно вывести на рынок даже с "сырым" ПО, а обновить его уже через какое-то время). К тому же, электроГольф до сих пор неплохо продается: сайт InsideEVs отмечает, что в прошлом месяце в Германии был зафиксирован рекордный спрос на e-Golf – тогда было продано свыше 4000 экземпляров модели.

Volkswagen e-Golf volkswagen-newsroom.com

При этом просто так снять электрокар с производства компания просто не может: чтобы соответствовать новым требованиям по выбросам, в её портфеле должна быть "зеленая" модель. Наконец, ещё одна причина, по которой e-Golf оставили в строю, связана с тем, что вспышка COVID-19 сделала рынок непредсказуемым, поэтому компания решила не отказываться от проверенной модели.

Volkswagen e-Golf volkswagen-newsroom.com

Volkswagen e-Golf появился на рынке ещё в 2013 году, а в 2017-м году он пережил обновление. В ходе последнего автомобиль получил более мощный электромотор (136 л.с.) и более емкую батарею (35,8 кВтч); на одном заряде электрохетч проезжает до 230 км по циклу WLTP. В остальном же "электричка" повторяет топливный VW Golf VII поколения.

Volkswagen e-Golf volkswagen-newsroom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал все подробности о новом VW Golf 8, который дебютировал в октябре прошлого года.

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