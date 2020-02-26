Первый электромобиль Skoda уже успел стать хитом продаж

Первый электромобиль Skoda – Citigo e iV – установил рекорд продаж на родном рынке. В первый месяц с начала реализации он занял первую строчку в рейтинге самых популярных "зеленых" авто в Чехии.

Как выяснил OBOZREVATEL, в январе 2020 года чехи купили 619 электрифицированных авто, что примерно в шесть раз больше, чем год назад. Благодаря этому доля рынка "электричек" выросла с 1 до 3,2%. При этом около 62% проданных авто от этого количества являются исключительно электромобилями.

Skoda Citigo e iV на первом месте по продажам "зеленых" авто в Чехии ev-sales.blogspot.com

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На такой скачок статистики сильно повлиял электромобиль Skoda Citigo e iV, который недавно вышел на рынок. В январе автомобиль разошелся тиражом в 254 ед. Кстати, на втором месте также идёт новинка Skoda – плагин-гибридная версия флагмана марки – Superb PHEV (174 регистраций). Следующие два места заняли Hyundai с моделями Ioniq (63) и Kona (14), за ними идёт Tesla Model 3 с 10 проданными единицами. Наконец, 6-е место между собой делят BMW i3, BMW X5 PHEV , Renault Zoe, Mitsubishi Outlander PHEV и VW Passat GTE, на счету у которых по 7 экземпляров.

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

На сегодняшний день Skoda Citigo e iV является одним из самых доступных электромобилей на рынке: в Чехии его стоимость составляет от 18,9 тыс. евро. За эти деньги предлагается модель класса сити-кар, которая оснащается 83-сильным электромотором и батареей емкостью 36,8 кВтч. На одном заряде электрическая Шкода проезжает до 265 км по циклу WLTP.

Отметим, что уже в следующем месяце Skoda представит топовую, самую крутую Octavia актуального поколения. Ранее OBOZREVATEL публиковал фото этой модели.

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