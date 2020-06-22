Первый электромобиль Skoda еще в 1939 году развозил пиво

Еще в 1990-х годах, когда об электромобилях мало кто слышал, компания Skoda выпустила знаменитый Favorit в версии на батарейках. Можно было бы подумать, что именно тогда и зародилась первая "электричка" Шкода, но, к удивлению многих, это не так.

На самом деле первый электромобиль Skoda появился еще в конце 1930-х годов. И был им грузовик для развозки.... пива.

Электрический грузовик Skoda carscoops.com

Необычную машину разработали в 1938 году, как раз перед началом Второй мировой войны. Тогда импорт нефти оказался под угрозой, и перед Шкодой стала задача найти способ обеспечить непрерывность поставок пива –излюбленного лакомства чехов. В итоге, уже в 39-м года она выпустила на маршрут свой инновационный электрический грузовик, который развозил пенные напитки с завода в Пльзене в городские бары и рестораны.

Вместо традиционно двигателя в электрокаре использовался электромотор и свинцово-кислотная батарея. Грузоподъемность машины составляла 3 тонны.

Согласно заводским записям, электрофургон работал довольно исправно – необходимую продукцию он развозил многие годы.

Что же касается современности, то уже совсем скоро Skoda выведет на рынок свой первый массовый электромобиль. Это будет кроссовер под именем Enyaq, о характеристиках которого OBOZREVATEL подробно рассказывал в этом материале.