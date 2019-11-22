Первый электромобиль Lexus удивил запасом хода

Компактный кроссовер Lexus UX послужил основой для первого электромобиля японского бренда. Новинка называется Lexus UX 300e, а ее характеристики выглядят очень достойно.

Как выяснил OBOZREVATEL, прежде материнская Toyota отказывалась от разработки электрокаров, называя гибриды более перспективным направлением. Довольно скоро в компании изменили свое отношение к актуальному сегменту и уже активно развивают электромобильное направление.

Электромобиль Lexus UX 300e выглядит так же как стандартный кроссовер lexus.com

Премиальный бренд Lexus не остался в стороне. Первым EV производителя оказался кроссовер "Лексус" UX, который внешне не отличается от бензиновой или гибридной модификации.

Электрический кроссовер Lexus UX 300e 2020 lexus.com

Видимо, в компании спешили подготовить первый электромобиль как можно скорее, поэтому в качестве основы выступила готовая модель. Тем не менее, характеристики электрический кроссовер получил достойные.

Внутри Lexus UX 300e ничем не отличается от гибридной версии или модели с ДВС lexus.com

Мощность единственного мотора, установленного в передней части, составляет 201 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВт/ч обеспечивает запас хода в 400 км.

Отдельное приложение позволит отстеживать важные параметры Lexus UX 300e lexus.com

Для Lexus UX 300e 2020 создали специальное мобильное приложение, которое позволит отслеживать остаток хода, время окончания зарядки, удаленно управлять климатической системой и подогревом кресел. На европейский рынок новинка выйдет уже в следующем году.

Электромобиль Hyundai Kona – один из лучших в классе hyundai.com

Главные соперники новинки – компактные электрические кроссоверы Hyundai Kona Electric и Kia e-Niro (Kia Niro EV, так модель называется на отдельных рынках).

Кроссовер Kia Niro – достойный соперник для Lexus UX 300e kia.com

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