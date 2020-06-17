Первый электрический кроссовер VW рассекретили на живых фото

В базе Минпром Китая появились живые фото электрического кроссовера VW ID.4 без какой-либо маскировки. Это говорит о том, что премьера новинки не за горами.

Volkswagen ID.4 является второй моделью в новой электромобильной линейке немцев после хетчбэка ID.3 (последний, кстати, уже готовят к поставкам – они должны начаться осенью). Впервые Volkswagen также продемонстрировал опытный экземпляр своего будущего электрического кроссовера на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. Затем этот кроссовер был показан и в Китае, но все еще с камуфляжем, и вот теперь впервые появились фото, которые полностью раскрывают дизайн новинки.

VW ID.4 на фото без маскировки .autohome.com.cn

VW ID.4 является товарным воплощением ID Crozz, что означает следующее: автомобиль будет построен на платформе MEB, развесовка по осям составит 48:52, он получит два электромотора (суммарной мощностью 302 л.с. и 450 Нм), а также литий-ионную батарею емкостью 83 кВтч. Максимальная скорость машины составит 180 км/ч, запас хода на одном заряде – до 500 км. Впрочем, начнутся продажи с более простой, одномоторной (моноприводной) версии на 204 силы.

VW ID.4 на фото без маскировки autohome.com.cn

Volkswagen ID.4 станет глобальной моделью, поскольку, помимо Европы, он будет предлагаться также в США и Китае. Позднее у кроссовера появится купеобразная модификация.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen готовит к выходу новый Tiguan.