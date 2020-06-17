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Первый электрический кроссовер VW рассекретили на живых фото

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
1,4 т.
Первый электрический кроссовер VW рассекретили на живых фото

VW ID.4 на фото без маскировки

В базе Минпром Китая появились живые фото электрического кроссовера VW ID.4 без какой-либо маскировки. Это говорит о том, что премьера новинки не за горами.

Volkswagen ID.4 является второй моделью в новой электромобильной линейке немцев после хетчбэка ID.3 (последний, кстати, уже готовят к поставкам – они должны начаться осенью). Впервые Volkswagen также продемонстрировал опытный экземпляр своего будущего электрического кроссовера на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. Затем этот кроссовер был показан и в Китае, но все еще с камуфляжем, и вот теперь впервые появились фото, которые полностью раскрывают дизайн новинки.

VW ID.4 на фото без маскировки

VW ID.4 на фото без маскировки

VW ID.4 является товарным воплощением ID Crozz, что означает следующее: автомобиль будет построен на платформе MEB, развесовка по осям составит 48:52, он получит два электромотора (суммарной мощностью 302 л.с. и 450 Нм), а также литий-ионную батарею емкостью 83 кВтч. Максимальная скорость машины составит 180 км/ч, запас хода на одном заряде – до 500 км. Впрочем, начнутся продажи с более простой, одномоторной (моноприводной) версии на 204 силы.

VW ID.4 на фото без маскировки

VW ID.4 на фото без маскировки

Volkswagen ID.4 станет глобальной моделью, поскольку, помимо Европы, он будет предлагаться также в США и Китае. Позднее у кроссовера появится купеобразная модификация.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen готовит к выходу новый Tiguan.

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