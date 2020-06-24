Первый электрический кроссовер Skoda: новые фото

Электромобиль Skoda Enyaq iV продолжает проходить испытания, новинку показали на свежих фото. Ближайший родственник – электрический кроссовер VW ID.4, на который авто уже очень похоже.

Спереди вместо решетки установлена заглушка, по сторонам от которой расходятся узкие фары. В бампере заметны небольшие воздухозаборники – электромобилю нужно намного меньше воздуха для охлаждения, чем ДВС.

Электромобиль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Электромобиль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Все эти детали можно разглядеть даже несмотря на камуфляж, которым полностью покрыт кузов. Сзади прототип уже почти ничего не показывает. Остается только фантазировать о том, что фонари могут соединить полосой по последней моде. Но мы видим спойлер над стеклом – неотъемлемый атрибут аэродинамики для повышения эффективности расхода энергии.

Электромобиль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Электромобиль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Модификации Skoda Enyaq iV:

передний привод, 146 л.с., батарея 55 кВтч и 340 км запаса хода

передний привод, 178 л.с., батарея 62 кВтч и 390 км запаса хода

передний привод, 204 л.с., батарея 82 кВтч и 500 км запаса хода

полный привод, 262 л.с., батарея 82 кВтч и 460 км запаса хода

полный привод, 302 л.с., батарея 82 кВтч и 460 км запаса ход

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Официально электрический кроссовер Шкода покажут до конца года. В продажу новинка поступит в 2021.

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