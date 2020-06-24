Первый электрический кроссовер Skoda: новые фото
Электромобиль Skoda Enyaq iV продолжает проходить испытания, новинку показали на свежих фото. Ближайший родственник – электрический кроссовер VW ID.4, на который авто уже очень похоже.
Спереди вместо решетки установлена заглушка, по сторонам от которой расходятся узкие фары. В бампере заметны небольшие воздухозаборники – электромобилю нужно намного меньше воздуха для охлаждения, чем ДВС.
Все эти детали можно разглядеть даже несмотря на камуфляж, которым полностью покрыт кузов. Сзади прототип уже почти ничего не показывает. Остается только фантазировать о том, что фонари могут соединить полосой по последней моде. Но мы видим спойлер над стеклом – неотъемлемый атрибут аэродинамики для повышения эффективности расхода энергии.
Модификации Skoda Enyaq iV:
передний привод, 146 л.с., батарея 55 кВтч и 340 км запаса хода
передний привод, 178 л.с., батарея 62 кВтч и 390 км запаса хода
передний привод, 204 л.с., батарея 82 кВтч и 500 км запаса хода
полный привод, 262 л.с., батарея 82 кВтч и 460 км запаса хода
полный привод, 302 л.с., батарея 82 кВтч и 460 км запаса ход
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Официально электрический кроссовер Шкода покажут до конца года. В продажу новинка поступит в 2021.
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