Представлены первые польские электромобили: кроссовер и хетчбэк

В мире электромобилей появилась еще одна компания – польская EMP ("ElectroMobility Poland"). Фирма объявила о создании бренда Isera и показала две первые модели, которые выйдут под этой маркой.

Речь идет о кроссовере и хетчбэке C-класса, который вышли довольно стильными и красивыми моделями. А все потому, что об их внешности позаботилась итальянская студия дизайна Torino Design.

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

У электромобилей Izera пока нет названий, более этого это лишь прототипы, а не серийные авто. Впрочем, на конвейер они отправятся сравнительно скоро – в 2023 году. Первым делом автомобили начнут продавать в Польше, а позднее их будут экспортировать в другие страны. Но перед этим нужно найти еще платформу для машин – ее хотят взять у стороннего поставщика. Возможно, это будет шасси MEB Volkswagen, хотя есть и другие варианты –например, eVMP PSA или даже Tesla .

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Точные характеристики машин пока не разглашаются, заявляется лишь, что их запас хода составит около 400 км, а а ускорение от 0 до 100 км/ч займет около 7-8 секунд. Также поляки обещают выгодную цену на свои электрокары.

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

К слову, ElectroMobility Poland – это предприятие, которое контролируется государством. Его создали четыри польские энергетические компании – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA (у каждой из них доля 25%).

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Электромобили Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda продолжает рассекречивать свой первый электрический кроссовер.