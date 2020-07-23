Парень попытался заправить Tesla Model 3 бензином: не вышло

Несколько лет назад в сети появилось видео, которое сразу же стало хитовым. На нем было показано, как девушка тщетно пыталась заправить электрический лифтбэк Tesla Model S бензином.

И вот недавно ситуация в точности повторилась, только на этот раз действующими лицами выступил молодой парень и более дешевая модель Теслы – седан Model 3.

Как и прежде, случай произошел на АЗС в США, и его засняли другие автомобилисты. На видео, которое было опубликовано в YouTube, видно, как молодой человек приехал на заправку и безуспешно пытается заправить электрическую "тройку" традиционным топливом. Сначала он попробовал вставить пистолет в зарядное гнездо, затем начал обыскивать машину в попытке найти горловину, а после даже начал "гуглить" решение возникшей проблемы. Как только интернет дал ему ответ, мужчина моментально поменялся в лице и покинул АЗС.

Возможно, данный ролик является постановочным, хотя не исключено, что американец по-попросту не знал технику автомобиля, на котором он ехал. Такое иногда происходит с арендованным машинами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старую Tesla с "секретом" выставили на продажу за 1,5 млн долларов.