Opel представил новый электромобиль Combo-e Life

Компания Opel анонсировала электрический вен Combo-e Life.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль пополнит электрическую семью немецкого бренда.

Новинка имеет в своем арсенале электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) Opel

Новинка имеет в своем арсенале электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а его крутящий момент достигает 260 Нм. Питание для электромотора обеспечивает батарея емкостью 50 кВтч.

Combo-e Life разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, а его скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч Opel

Заряжать АКБ можно от обычной бытовой розетки, Wallbox или зарядной станции с постоянным током (DC) мощностью до 100 кВт. Причем для подзарядки батареи до 80% достаточно всего 30 минут при условии использования мощных зарядных станций.

Combo-e Life разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В зависимости от ездовых настроек и стиля езды запас хода достигает 280 км (WLTP).

Заряжать АКБ можно от обычной бытовой розетки, Wallbox или высокомощной зарядной станции мощностью до 100 кВт Opel

Автомобиль оснащен многочисленными электронными помощниками водителя, включая систему помощи при спуске, ассистент удержания в полосе движения, камеру для распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о лобовом столкновении с функциями распознавания пешеходов и автоматическим экстренным торможением. В качестве опции можно заказать систему IntelliGrip, помогающую в сложных дорожных условиях. Также можно оснастить автомобиль камерой заднего вида Panorama Rear View.

Автомобиль оснащен многочисленными электронными помощниками водителя Opel

Combo-e Life предлагается с одной или двумя сдвижными боковыми дверями и в разных вариантах кузова – стандартном (4,4 м) или увеличенном XL (4,75 м). Кроме того, покупатели смогу выбрать вариант как с 5-местным, так и с 7-местным салоном.

В зависимости от ездовых настроек и стиля управления запас хода достигает 280 км (WLTP) Opel

Со стандартным кузовом и 5-местным салоном багажник имеет объем 597 л, а у варианта с удлиненным кузовом – 850 л. При складывании сидений объем багажного отделения стандартной версии увеличивается до 2126 л, а вариант XL – до 2693 л. Кроме того, спинка переднего кресла может складываться вперед для перевозки длинномеров.

Opel Combo-e Life появится в европейских дилерских центрах компании осенью текущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel показал электрическую версию фургона Movano и электрический фургон Vivaro-e.