Opel представил новый электромобиль Combo-e Life

Компания Opel анонсировала электрический вен Combo-e Life.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль пополнит электрическую семью немецкого бренда.

Новинка имеет в своем арсенале электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а его крутящий момент достигает 260 Нм. Питание для электромотора обеспечивает батарея емкостью 50 кВтч.

Заряжать АКБ можно от обычной бытовой розетки, Wallbox или зарядной станции с постоянным током (DC) мощностью до 100 кВт. Причем для подзарядки батареи до 80% достаточно всего 30 минут при условии использования мощных зарядных станций.

Combo-e Life разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В зависимости от ездовых настроек и стиля езды запас хода достигает 280 км (WLTP).

Автомобиль оснащен многочисленными электронными помощниками водителя, включая систему помощи при спуске, ассистент удержания в полосе движения, камеру для распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о лобовом столкновении с функциями распознавания пешеходов и автоматическим экстренным торможением. В качестве опции можно заказать систему IntelliGrip, помогающую в сложных дорожных условиях. Также можно оснастить автомобиль камерой заднего вида Panorama Rear View.

Combo-e Life предлагается с одной или двумя сдвижными боковыми дверями и в разных вариантах кузова – стандартном (4,4 м) или увеличенном XL (4,75 м). Кроме того, покупатели смогу выбрать вариант как с 5-местным, так и с 7-местным салоном.

Со стандартным кузовом и 5-местным салоном багажник имеет объем 597 л, а у варианта с удлиненным кузовом – 850 л. При складывании сидений объем багажного отделения стандартной версии увеличивается до 2126 л, а вариант XL – до 2693 л. Кроме того, спинка переднего кресла может складываться вперед для перевозки длинномеров.

Opel Combo-e Life появится в европейских дилерских центрах компании осенью текущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel показал электрическую версию фургона Movano и электрический фургон Vivaro-e.