Opel подготовил электрический фургон Vivaro-e
Компания Opel готовит к дебюту полностью электрический коммерческий фургон Vivaro-e.
Презентованный в конце прошлого года, Vivaro-e создан на базе обычной модели Vivaro, но вместо ДВС он получил электрический силовой агрегат. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами литий-ионной батареи.
Стандартная версия имеет энергоемкость 50 кВтч, что позволяет преодолеть на электротяге до 230 км по циклу WLTP. Для тех, кому требуется увеличенный запас хода, могут заказать батарею на 75 кВтч, которая позволит увеличить пробег до 330 км(WLTP).
Батарея расположена под полом грузового отсека, что не только позволяет снизить центр тяжести, но и совершенно не влияет на объем полезного пространства.
Обе батареи питают 136-сильный электромотор, обладающий крутящим моментом в 260 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.
Зарядка батареи может осуществляться с помощью быстрых зарядок или от обычной бытовой электросети. Использование мощного устройства на 100 кВт позволит зарядит стандартную батарею до 80% ее емкости за 30 минут, а для батареи на 75 кВтч потребуется 45 минут.
Покупатели смогут выбрать между тремя вариантами длины – 4,6, 4,95 или 5,3 м, а также между различными типами кузовов, включая пассажирский вариант. Полная масса электромобиля в зависимости от версии колеблется от 2800 до 3100 кг.
Новинка будет продаваться под брендами Opel и Vauxhall. Оформить заказ на электрический Vivaro-e можно будет уже предстоящим летом, а первые товарные экземпляры поступят к покупателям осенью. Как нам сообщали в представительстве компании в Украине, появление новинки на отечественном рынке планируется на 2021 год.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel готовится презентовать электрический кроссовер Opel Mokka.