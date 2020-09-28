Opel готовит электрическую версию фургона Movano

Немецкая компания Opel продолжает активно развивать направление электротранспорта и готовит новую модель Movano-e.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На конференции SHIFT Mobility в Берлине, руководитель Opel Михаэль Лошеллер заявил, что уже в следующем году начнется выпуск электрической версии фургона, которая получит обозначение Movano-е.

Напомним, что ранее компания представила электрическую версию Vivaro-e, появление которой у дилеров ожидается в Европе этой осенью, а также анонсировала выпуск электрических Combo-e и флагманского Movano-e. Таким образом, совсем скоро Opel сформирует полную линейку коммерческих электромобилей.

Opel планирует предложить покупателям электрические версии всех своих коммерческих моделей – от Combo до Movano. Фото: int-media.opel.com

"Мы пообещали покупателям, что Opel станет электрифицированным, – и мы выполняем свое обещание! Уже с 2021 года каждый автомобиль в нашем обширном портфеле коммерческих моделей будет иметь электрическую версию. Электрификация особенно важна в сегменте легких коммерческих автомобилей. Будь то транспорт для доставки или автомобили для специалистов, мастеров, строителей. Выбрав любую из наших коммерческих моделей – Combo, Vivaro, Movano – клиент сможет передвигаться на электротяге без вредных выбросов и с правом доступа в центр города или на закрытую территорию. И, конечно, каждый фургон может быть выполнен по индивидуальному проекту согласно запросам покупателя. Уже в следующем году Opel предложит 9 электрифицированных автомобилей в самых важных сегментах рынка", – рассказал Михаэль Лошеллер, генеральный директор Opel.

Руководитель Opel Михаэль Лошеллер у нового электрического фургона Opel Vivaro-e. Фото: int-media.opel.com

В целом компания продолжает планомерно следовать стратегии электрификации собственных автомобилей – не только коммерческих, но также легковых. С первого квартала 2020 года на европейском рынке доступен электромобиль Corsa-e и подзаряжаемый гибрид Grandland X Plug-In Hybrid. В ближайшем будущем также будет представлен семейный вен Zafira-e Life. Новый кроссовер Opel Mokka получил электрическую версию с момента дебюта. Наконец, уже в следующем году появятся электрифицированные версии Combo Life и нового хэтчбека Astra.

Фургон Opel Vivaro-e на электротяге. Фото: int-media.opel.com

Появление Movano-e знаменует собой следующий шаг на пути Opel к электрической мобильности и снижению выбросов CO2. Вместе с Группой PSA и Total, а также с привлечением собственной дочерней компании Saft, бренд Opel подписал соглашение о создании совместного предприятия Automotive Cells Company. В рамках данного партнерства стороны намерены к 2023 году создать игрока мирового уровня по разработке и производству высокопроизводительных аккумуляторов для автомобильной промышленности.

Электрический минивен Opel Zafira-e Life. Фото: int-media.opel.com

Центр исследований и разработок в Бордо и экспериментальный завод в Нерсаке (Франция) уже начали работы по созданию высокоэффективных литий-ионных аккумуляторов. В результате планируется запустить их массовое производство сразу на двух "гигафабриках": в Дуврене (Франция) и Кайзерслаутерне (Германия). Кроме того, Opel уже установил 350 точек зарядки для своего растущего парка электромобилей в своем родном Рюссельсхайме.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel презентовала гоночную версию Corsa.