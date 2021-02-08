Одесса примет мировое кругосветное ралли на электромобилях

В Украине презентовали украинский этап кругосветного ралли 80edays, принимать который в Украине будут одесситы, а также отреставрированную машину-легенду.

Об этом сообщает Tesla Community. 5 февраля энтузиасты электромобильного движения гонщик Рафаэль де Местре и основатель Ecofactor Сергей Вельчев представили проект кругосветной гонки на электромобилях.

5 февраля Рафаэль де Местре и Сергей Вельчев представили проект кругосветной гонки на электромобилях Tesla Community

Партнерами проекта выступил самый большой центр развития электромобильности в Украине Tesla Community. Именно это сообщество, а также украинскую команду Ecofactor Рафаэль де Местре выбрал в качестве партнера по организации кругосветной гонки. Ралли проходит для привлечения внимания общественности к необходимости сокращения выбросов СO2 и популяризации экологически чистого транспорта. Очередная кругосветная гонка запланирована на 2023 год. Участники проедут более 25 тысяч км и 23 страны.

В рамках презентации был представлен восстановленный специалистами Ecofactor спортседан Tesla Model S P85+ Signature, который уже объехала вокруг мира. В июле 2020 года Рафаэль де Местре попал в серьезное ДТП на этом авто. Пилот не пострадал, но его машина была повреждена. Команда Ecofactor подарила вторую жизнь легендарной Tesla. Они сделали полную реставрацию электрокара и теперь Рафаэль сможет отправиться на ней в очередное кругосветное путешествие.

Рафаэль де Местре у восстановленного Tesla Model S P85+ Signature

Рафаэль де Местре: "Делать невозможное возможным. Эти слова ассоциируются у меня с Украиной. В 2012 году мне говорили, что объехать вокруг мира на электромобиле невозможно, а я сделал это. Более того, когда мир практически ничего не знал про электрокары, уже тогда в 2012, первые электромобили, сделанные своими руками, я встретил именно тут, в вашей стране. Я рад доверить свою любимую машину экспертам команды Ecofactor, которые уже давно развивают электромобильность в Украине. Теперь мы вместе с ними и Tesla Community организуем украинский этап ралли 80edays".

Рафаэль де Местре: "Делать невозможное возможным. Эти слова ассоциируются у меня с Украиной"

Сергей Вельчев: "Я искренне считаю, что главное верить в себя. В Украине очень высокий инженерный потенциал и крутые специалисты. Наша экспертиза легко конкурирует с мировыми производителями. Для нас большая честь принимать в Одессе один из этапов ралли 80edays, и мы активно работаем над тем, чтобы интегрировать Украину в мировое электромобильное сообщество. В очередной раз мы сможем заявить о нашей стране всему миру с позиции созидательности и осознанности".

В рамках презентации был представлен восстановленный специалистами Ecofactor спортседан Tesla Model S P85+ Signature

Стоит отметить, что в Одессе сосредоточена большая часть энтузиастов украинского электромобильного движения. Многие известные проекты родились именно в здесь, в том числе, прототип первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC, модифицированный запорожец ZAZ Electro, концепт-такси Synchronous, электротрактор E-Tractor и другие.

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