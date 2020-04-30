Очередного конкурента Tesla Model S создали в Китае

Китайский автомобильный концерн SAIC будет выпускать электромобили под новым суб-брендом R. Первым шагом в этом направлении станет концептуальный R-Aura Concept.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Ранее мы уже рассказывали об этом автомобиле. Теперь компания SAIC представила новые изображения концепта, который позволяет изучить новинку подробнее.

Roewe R-Aura Concept saic.com

По словам руководства китайской компании, под суб-брендом "R" в ближайшие несколько лет будут созданы электромобили различных типов.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Внешне R-Aura Concept выглядит достаточно симпатично – седан имеет обтекаемый силуэт, призванный снизить сопротивление воздуха. Спереди автомобиль получил светодиодные фары, расположенные на трех уровнях.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Кроме ходовых огней и головных фар по центру установили светящуюся светодиодную ленту, а фирменная эмблема в виде буквы "R" и название "R-Aura Concept" в переднем спойлере также подсвечиваются. Кроме того, светодиодную подсветку установили даже в легкосплавных дисках.

Roewe R-Aura Concept saic.com

На боковой поверхности в районе центральной стойки расположен электронный блок с подсветкой и камерой для распознавания лица водителя.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Сзади автомобиль украшает тонкая светодиодная нить, разделенная фирменной эмблемой, а также светодиодные элементы, вмонтированные в задний бампер. R-Aura Concept также получила солнечные панели в крыше.

Roewe R-Aura Concept saic.com

В салоне будет использоваться полностью цифровая приборная панель с сенсорными экранами, а также мультимедийная система, поддерживающая новый стандарт 5G.

Концептуальный электрический седан Roewe R-Auro Concept будет официально представлен 10 мая.

Как писал ранее OBOZREVATEL, свое видение электромобиля представила компания Xiaomi, которая обещает запас хода до 700 км.