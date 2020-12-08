Новый Nissan Leaf "раccыпался" уже на 100 000 км пробега: владелица поделилась опытом

Всего через 2,5 года после покупки Nissan Leaf второго поколения преподнес неприятные сюрпризы своей владелице. Машина начала рассыпаться в прямом смысле слова, имея, как мелкие, так и серьезные неисправности. Из-за этого практически новый электрокар – на данный момент его пробег составляет 106 000 км – стал больше обузой, нежели радостью для жительницы США Дженнифер Сенсиба.

Историю этого автомобиля рассказала сама хозяйка машины своем блоге на сайте Clean Technica. Сообщается, что c "Лифом" начались проблемы на пробеге в несколько десятков тысяч, однако когда одометр перевалил за отметку в 100 тысяч, ситуация приобрела катастрофические масштабы.

Женщине пришлось прикуривать свой Leaf от VW Jetta мужа из-за того, что 12-вольтовый аккумулятор вышел из строя раньше времени cleantechnica.com

Недостатки своего автомобиля Дженнифер поделила на три категории – "мелочи", "средней степени недостатки" и "серьезные проблемы". В первую категорию она отнесла, в частности, деградацию батареи, которая за время владения составила 14%. Из-за этого американка теперь не может добраться до горного городка, который находится примерно в 150 километрах от места ее проживания, поскольку ранее машины доезжала до него с восемью процентами оставшегося заряда аккумулятора. Кроме того, по истечении гарантийного срока сломались ручки на передних дверях – они все еще работают, однако при открывании "отрываются" вместе с креплениями.

Nissan Leaf 2 поколения выпускается с 2017 года motor1.com

Во вторую категорию поломок вошла такая проблема, как, например, неисправность электрозамока задней двери, из-за чего дверь плохо открывается и закрывается (такая проблема в автомобилях встречается редко, но если это и происходит, то зачастую после 300 тыс. км пробега), отсутствие способности затягивания ремня безопасности в исходное положение при выходе из авто, поломка датчика водительской двери, а также периодический отказ бортового аккумулятора запускать автомобиль при сильных морозах (хотя в конечном счете он все же "умер").

Наконец, серьезные проблемы. Сюда хозяйка отнесла выход из строя шарниры равных угловых скоростей (ШРУСов), причем сломались они дважды – на 95 тыс. и 105 тыс. км пробега. Для понимания, ни одна машина не должна иметь проблем с гомокинетическими шарнирами на таком пробеге, и уж тем более выходить из строя всего через 10 тыс. км после замены. Поскольку это часть системы управления, такую поломку можно считать не только серьезной, но и опасной проблемой.

Теперь, в сложившейся ситуации, Дженнифер Сенсиба планирует отказаться от своего "Лифа" и пересесть на Tesla Model 3. Женщина ожидает, что калифорнийский седан предоставит ей более легкий и приятный процесс владения электромобилем.

Как ранее писал OBOZREVATEL: