Новый Mercedes-Benz EQS замечен во время зимней сессии тестов

Компания Mercedes-Benz продолжает серию зимних тестов своего нового флагманского кроссовера EQS на электротяге. Прототипы замечены на дорогах Скандинавии.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках программы дорожных испытаний инженеры компании оценивают эффективность работы электрических компонентов машины при низких температурах.

На данной стадии испытаний автомобиль закамуфлирован "по максимуму", что не мешает оценить его пропорции и отдельные элементы новинки. В частности, можно рассмотреть стреловидные фары головного света, "глухую" панель вместо радиаторной решетки, дополнительное стекло между дверью и задней стойкой, а также купеобразную форму кузова.

Также видно, что автомобиль получит выдвигающиеся ручки дверей, как на новом поколении S-Class, люк зарядного устройства на переднем крыле и антикрыло на задней двери.

В салоне можно обнаружить новую архитектуру приборной панели, как у S-Class, с большим наклонным монитором по центру, новый трехспицевый руль с сенсорными панелями, а также воздуховоды системы вентиляции, напоминающие по форме турбины.

Автомобиль будет построен на электрической модульной платформе, а запас хода составит порядка 700 км. Ожидается, что для новинки будут доступны несколько вариантов силовых агрегатов мощностью от 400 до 600 л.с. Электрический седан EQS будет представлен в будущем году, а одноименный кроссовер на его базе ожидается немного позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz готовит коммерческое семейство eSprinter, а также выпустила электробайк по цене подержанной иномарки.