Новый кроссовер Volkswagen показали уже после старта производства

Стас Сидилев Электромобили 13:40, 28.08.2020

Новый кроссовер Volkswagen ID.4 показали на официальных изображениях, тем самым дизайн автомобиля полностью рассекречен. При этом производство модели уже стартовало.

Прежде внешность кроссовера официально оставалась тайной, хотя утечки из базы Министерства промышленности Китая почти не оставили секретов. Теперь же новые изображения демонстрируют внешность в деталях, хотя "живых" фото по-прежнему нет.

В компании считают, что дизайн "продиктован ветром". Видимо, речь идет о динамичном обтекаемом силуэте и плавных поверхностях. Во многом такая форма автомобиля способствует эффективной аэродинамике и замедленному расходу заряда батареи.

Новый VW ID.4 получил аэродинамичный дизайн.
Фото: Volkswagen

Никаких подробностей о технике для глобальной (рынки Европы и США) модификации производитель не раскрывает. Известно, что электрический кроссовер VW получит несколько вариантов мощности и батарей, в самом "дальнобойном" исполнении предложит 500 км запаса хода.

VW ID.4 уже производят на заводе в Германии.
Фото: Volkswagen

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