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4 мая • обновлено в 22:19
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Новый кроссовер Skoda Enyaq iV уже выехал на дороги

3.1т
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Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV – амбициозная новинка и очень важный автомобиль для чешского бренда. Эту машину уже увидели на дорогах общего пользования, хотя премьеры еще не было.

Официальный дебют модели состоится до конца 2020 года, если его не перенесут на более поздний срок. На данный момент новая модель Шкода проходит дорожные испытания и наверняка находится на завершающих стадиях тестов.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

auto.cz

На чешских дорогах очевидцы поймали один из таких электрокаров. Пока кузов скрыт камуфляжем и фальшивыми панелями, поэтому выводы о дизайне сделать невозможно. Ожидается, что внешность выполнят по мотивам концепта Skoda Vision iV.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

auto.cz

Автомобиль построен на платформе MEB, ближайший родственник – грядущий кроссовер VW ID.4, соответственно, по размерам новинка будет похожа на Skoda Kodiaq.

Самый мощный полноприводный Skoda Enyaq iV с двумя электромоторами предложит 300 л.с. и до 500 км запаса хода после полной зарядки. Но будут доступны и модификации попроще.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021

auto.cz

Концептуальный Skoda Vision iV

Концептуальный Skoda Vision iV

skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Skoda Octavia получила серьезного конкурента из Китая, который будет в два раза дешевле.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто электромобили кроссовер Skoda
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