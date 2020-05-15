Новый фургон Citroen способен преодолеть до 330 км на электротяге

Компания Citroen продолжает развивать электрическое направление. Для коммерческих нужд производитель подготовил модель e-Jumpy.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Семейство Jumpy нового поколения дебютировало в 2016 году и с тех пор около 145 тысяч машин этой модели радует своих покупателей. Теперь в семье появился электромобиль.

Новинка предлагается в двух вариантах – с батареей энергоемкостью 50 или 75 кВтч. Кроме того, покуптели смогут выбирать между несколькими вариантами длины, а также заказать одну из специальных версий модели – Worker, Driver и City Van.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Новый электрический фургон визуально отличается только зарядным портом, который расположен на левом переднем крыле. Среди дизайнерских элементов, которые выделяют электрическую версию, следует отметить оригинальную панель вместо традиционной решетки радиатора, а также логотипы "е" спереди и сзади.

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Citroen e-Jumpy citroen.com

Версия с базовым литий-ионным аккумулятором на 50 кВтч обеспечивает запас хода 230 км по циклу WLTP. Более мощная батарея (75 кВтч) позволяет преодолеть до 330 км. Электромотор развивает мощность 100 кВт (136 л.с.) и обладает крутящим моментом 260 Нм. Максимальная скорость ограничена 130 км/ч. Водитель может выбирать между тремя режимами работы силового агрегата: Normal, Eco и Power. Гарантия на АКБ и силовую установку составляет 8 лет или 160 тысяч км.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Новинка обладает всеми достоинствами обычного Jumpy с ДВС, так как расположение электрических элементов не повиляло объем грузового отделения. е-Jumpy доступен в трех вариантах длины кузова: XS, M, XL. Например, компактная версия XS длиной 4,6 м станет хорошим помощником в условиях тесных улиц крупного мегаполиса, предлагая внутренний объем 5,1 м3. Камера заднего вида Top Rear Vision и датчики парковки спереди и сзади, облегчает маневрирование в ограниченном пространстве. Кроме того, большинство версий е-Jumpy имеют высоту до 1,9 м, что позволяет без труда заезжать на подземные паркинги торговых и офисных центров.

Citroen e-Jumpy citroen.com

С помощью приложения MyCitroën, водитель может управлять зарядкой аккумулятора и контролировать различные параметры, включая текущий уровень заряда аккумулятора и запас хода, активировать предварительное охлаждение салона при помощи кондиционера или запрограммировать нужное время включения зарядки.

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Среди интересных особенностей новинки – сенсорное открывание и закрывание боковых дверей, уникальное для данного сегмента. Благодаря сенсору в нижней части кузова и электроприводу сдвижных боковых дверей, водитель может открыть и закрыть двери без рук, достаточно лишь провести ногой под уголком заднего бампера;

Citroen e-Jumpy citroen.com

В списке опций есть проекционный дисплей, система бесключевого доступ в салон и запуска двигателя кнопкой, система автоматического экстренного торможения, функция помощи при старте на подъеме, система контроля за состоянием водителя и другие электронные помощники, способные обеспечить комфорт и безопасность в пути.

Сроки появления новинки на украинском рынке пока не сообщаются.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen представила необычный электрический сити-кар по привлекательной цене.

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