Новый Fiat 500 дебютировал в версии хэтчбек
Дебютировавший в марте Fiat 500 в стартовой версии La Prima был представлен в исполнении кабриолет. Спустя два месяца компания представила обычный хэтчбек.
Полностью электрический Fiat 500 отныне доступен с двумя кузовами – хэтчбек и кабриолет со складным тканевым верхом.
Автомобиль оснащается электромотором мощностью 118 л.с. (87 кВт), который снабжает энергией литий-ионный аккумулятор емкостью 42 кВтч. По данным производителя его хватит, чтобы без остановки преодолеть до 320 км (WLTP). От 85-киловаттного терминала быстрой зарядки можно запастись энергией на 50 км всего за 5 минут, а 35 минут хватит, чтобы зарядить АКБ на 80%. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.
Интересно, что в комплекте с авто в версии La Prima покупатель получает настенное зарядное устройство easyWallbox мощностью 2,3 кВт. Он позволяет полностью зарядить аккумулятор за 14 ч. Аналогичное устройство на 7,4 кВт сократит процесс подзарядки до 6 ч.
Fiat 500 стал первый в классе автомобилем с автопилотом второго уровня. Он получил в свое распоряжение адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон. Водитель может выбирать между тремя три режимами движения – Normal, Range и Sherpa.
В режиме Range управлять автомобилем можно исключительно педалью "газа", а режим Sherpa позволяет добиться оптимального расхода электроэнергии, чтобы добраться до конечной точки маршрута.
Комплектация La Prima включает панорамную крышу, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, хром-пакет, обивку сидений искусственной кожей, а также мультимедийную систему с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Хэтчбек 500 La Prima уже доступен у итальянских дилеров по цене от 34900 евро, а за открытую модификацию просят на 3 тысячи больше.
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