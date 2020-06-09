Новый Fiat 500 дебютировал в версии хэтчбек

Дебютировавший в марте Fiat 500 в стартовой версии La Prima был представлен в исполнении кабриолет. Спустя два месяца компания представила обычный хэтчбек.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Полностью электрический Fiat 500 отныне доступен с двумя кузовами – хэтчбек и кабриолет со складным тканевым верхом.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 118 л.с. (87 кВт), который снабжает энергией литий-ионный аккумулятор емкостью 42 кВтч. По данным производителя его хватит, чтобы без остановки преодолеть до 320 км (WLTP). От 85-киловаттного терминала быстрой зарядки можно запастись энергией на 50 км всего за 5 минут, а 35 минут хватит, чтобы зарядить АКБ на 80%. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Интересно, что в комплекте с авто в версии La Prima покупатель получает настенное зарядное устройство easyWallbox мощностью 2,3 кВт. Он позволяет полностью зарядить аккумулятор за 14 ч. Аналогичное устройство на 7,4 кВт сократит процесс подзарядки до 6 ч.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Fiat 500 стал первый в классе автомобилем с автопилотом второго уровня. Он получил в свое распоряжение адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон. Водитель может выбирать между тремя три режимами движения – Normal, Range и Sherpa.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

В режиме Range управлять автомобилем можно исключительно педалью "газа", а режим Sherpa позволяет добиться оптимального расхода электроэнергии, чтобы добраться до конечной точки маршрута.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Комплектация La Prima включает панорамную крышу, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, хром-пакет, обивку сидений искусственной кожей, а также мультимедийную систему с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Хэтчбек 500 La Prima уже доступен у итальянских дилеров по цене от 34900 евро, а за открытую модификацию просят на 3 тысячи больше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Fiat показал стильного соперника Renault Duster.

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