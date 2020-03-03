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3 марта • обновлено в 13:46
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Новый электромобиль Volkswagen показали на фото со всех сторон

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Кроссовер Volkswagen ID.4 2021 модельного года станет глобальной моделью, доступной во всем мире. Но европейские автомобилисты смогут купить электромобиль VW ID.4 уже в конце 2020-го.

Немецкий автопроизводитель полностью рассекретил дизайн модели, выполненной по мотивам концепта I.D. Crozz 2017 года. Как стало известно OBOZREVATEL, сборку электрокара Фольксваген наладят в Европе, США и Китае. Например, компактный электромобиль VW ID.3, который уже поступил в продажу, не доступен американским покупателям.

Благодаря характерному дизайну, ID.4 без проблем идентифицируется как VW

Благодаря характерному дизайну, ID.4 без проблем идентифицируется как VW

vw.com

Дизайн Volkswagen ID.4 не стал секретом. Ранее мы сообщали о том, что производитель тестировал новый электрический кроссовер на дорогах общего пользования. Уже тогда, несмотря на маскировку, можно было сделать выводы о внешности новой модели Фольксваген.

Скоро новый электромобиль Фольксваген поступит в продажу

Скоро новый электромобиль Фольксваген поступит в продажу

vw.com

Теперь же дизайн показали со всех сторон. Разве что кузов покрыт специальной полосатой пленкой, которая, видимо, призвана исказить восприятие внешности. Однако нам она совершенно не мешает – перед нами уже производственный вариант, который больше не скрывается.

Задние фонари ID.4 объединены светодиодной полосой

Задние фонари ID.4 объединены светодиодной полосой

vw.com

Характерными чертами VW ID.4 можно назвать стильную переднюю и заднюю светотехнику, которая растягивается на всю ширину кузова. В нижней части переднего бампера – широкий воздухозаборник и декоративная серебристая накладка. Похожий элемент есть и в заднем бампере.

Кроссовер Volkswagen I.D. Crozz Concept показали в 2017 году

Кроссовер Volkswagen I.D. Crozz Concept показали в 2017 году

vw.com

Салон VW ID.4 еще не показали, но он наверняка будет выполнен в стиле хэтчбека Volkswagen ID.3. Также обе модели построены на одной модульной платформе MEB – ее в компании разработали исключительно для электрических автомобилей. В дальнейшем на основе ее компонентов немецкий бренд представит целую линейку электрокаров.

Салон VW ID.3 выполнен в минималистичном стиле

Салон VW ID.3 выполнен в минималистичном стиле

vw.com

VW ID.3 – первенец линейки новых электрокаров компании

VW ID.3 – первенец линейки новых электрокаров компании

vw.com

Первым на рынок отправится заднеприводный ID.4, но после этого появится полноприводная модификация с двумя электромоторами. Один из кроссоверов сумеет проезжать до 500 км на полном заряде батареи. Но о какой конкретно версии идет речь, в компании не уточняют.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом кроссовере VW, который получил стильную внешность и своим дизайном напоминает BMW X6.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Volkswagen кроссовер электромобили новые авто авто
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