Новый электромобиль Volkswagen обошел Tesla по популярности

Новый электрический хетчбэк Volkswagen ID.3, который вышел на рынок в начале осени, стал самым продаваемым электромобилем в Норвегии и Нидерландах. Первое место ему уступила Tesla Model 3, которая находилась в лидерах на протяжении последних нескольких месяцев.

Как пишет InsideEVs, в октябре Tesla продала всего 35 экземпляров Model 3 в Нидерландах и 74 в Норвегии. В то же время электромобиль Volkswagen ID.3 разошелся тиражом в 2789 и 2475 единиц соответственно.

Volkswagen ID.3

При этом в Норвегии ID.3 вошел не просто в лидеры сегмента электрокаров – это самый популярный автомобиль рынка в принципе. Ему удалось опередить бестселлер Toyota RAV4.

За первые две недели ноября ID.3 также обошел "Теслу" в этих двух странах. Так, на счету Model 3 – всего два проданных авто в Нидерландах и пять в Норвегии. Объем продаж "Фольксвагена" при этом составил 717 и 560 экземпляров соответственно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen готовит электрическую замену "Пассату". Этот автомобиль будет проезжать на одном заряде 700 км и появится на рынке в двух типах кузова – седан и универсал.