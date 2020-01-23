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23 января • обновлено в 18:43
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Новый электромобиль украл дизайн у Citroen: фото

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Чего сегодня в мире достаточно – так это электромобильных стартапов. Калифорнийский Neuron (созданный на китайские деньги) – один из них. А электрокар Neuron VEGA – их новый кроссовер.

Как выяснил OBOZREVATEL, на данный момент образованная в 2017 году компания ничего не производит. Хотя и заявляет о громких амбициях завоевать рынки США, Европы и, очевидно, Китая.

Новый электромобиль Neuron VEGA удивил своим дизайном

Новый электромобиль Neuron VEGA удивил своим дизайном

neuronev.co

Все, что на данный момент может показать Neuron – пара макетов, демонстрирующих стилистику дизайна якобы готовящихся к производству электромобилей. Но, в основном, все перспективные модели стартапа пока существуют в виде виртуальных проектов.

Neuron VEGA очень похож на Citroen C4 Cactus

Neuron VEGA очень похож на Citroen C4 Cactus

citroen.com

Теперь к паре грузовиков разного размера, автобусов и прочему коммерческому транспорту присоединился среднеразмерный кроссовер Neuron VEGA. Как и прежде, никаких характеристик в компании не приводят – скорее всего, их попросту не существует. Главная цель – показать дизайн.

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Именно здесь к новому электрокару возникают вопросы, ведь в его внешности безошибочно угадывается компактный кроссовер Citroen C4 Cactus. Об этом свидетельствуют силуэт, характерная линия остекления по всему кузову и даже такие детали, как передняя оптика и похожие пластиковые элементы в нижних частях дверей.

Силуэт и форма остекления кузова Neuron VEGA получились слишком характерными...

Силуэт и форма остекления кузова Neuron VEGA получились слишком характерными...

neuronev.co

...отсылая к Ситроен С4 Кактус

...отсылая к Ситроен С4 Кактус

citroen.com

Это странно, ведь французские автомобили Ситроен не представлены на рынке США. Правда, их модели известны на весь мир, поэтому дизайн не является большим секретом. Видимо, вместе с инвестициями из Поднебесной компании Neuron передалась особенность китайского бизнеса копировать зарубежные аналоги, что в полной мере отражается в автомобильной промышленности по сей день.

Остается только наблюдать за судьбой кроссовера VEGA, как и за другими разработками молодой компании.

В дизайне кроссовера Neuron VEGA маловато уникальных элементов

В дизайне кроссовера Neuron VEGA маловато уникальных элементов

neuronev.co

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости кроссовер электромобили новые авто авто
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