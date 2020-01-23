Новый электромобиль украл дизайн у Citroen: фото

Чего сегодня в мире достаточно – так это электромобильных стартапов. Калифорнийский Neuron (созданный на китайские деньги) – один из них. А электрокар Neuron VEGA – их новый кроссовер.

Как выяснил OBOZREVATEL, на данный момент образованная в 2017 году компания ничего не производит. Хотя и заявляет о громких амбициях завоевать рынки США, Европы и, очевидно, Китая.

Новый электромобиль Neuron VEGA удивил своим дизайном neuronev.co

Все, что на данный момент может показать Neuron – пара макетов, демонстрирующих стилистику дизайна якобы готовящихся к производству электромобилей. Но, в основном, все перспективные модели стартапа пока существуют в виде виртуальных проектов.

Neuron VEGA очень похож на Citroen C4 Cactus citroen.com

Теперь к паре грузовиков разного размера, автобусов и прочему коммерческому транспорту присоединился среднеразмерный кроссовер Neuron VEGA. Как и прежде, никаких характеристик в компании не приводят – скорее всего, их попросту не существует. Главная цель – показать дизайн.

Именно здесь к новому электрокару возникают вопросы, ведь в его внешности безошибочно угадывается компактный кроссовер Citroen C4 Cactus. Об этом свидетельствуют силуэт, характерная линия остекления по всему кузову и даже такие детали, как передняя оптика и похожие пластиковые элементы в нижних частях дверей.

Силуэт и форма остекления кузова Neuron VEGA получились слишком характерными... neuronev.co

...отсылая к Ситроен С4 Кактус citroen.com

Это странно, ведь французские автомобили Ситроен не представлены на рынке США. Правда, их модели известны на весь мир, поэтому дизайн не является большим секретом. Видимо, вместе с инвестициями из Поднебесной компании Neuron передалась особенность китайского бизнеса копировать зарубежные аналоги, что в полной мере отражается в автомобильной промышленности по сей день.

Остается только наблюдать за судьбой кроссовера VEGA, как и за другими разработками молодой компании.

В дизайне кроссовера Neuron VEGA маловато уникальных элементов neuronev.co

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