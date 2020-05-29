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29 мая • обновлено в 13:57
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Новый электромобиль Toyota удивил гарантией на батарею

1.1т
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Корпорация Toyota Motor уходит в электромобильность: ранее она представила батареечный кроссовер Lexus UX 300e, тогда как сейчас пришёл черед выхода электрического фургона под названием Toyota ProAce Electric.

Данный автомобиль компания анонсировала ещё в прошлом году, а теперь его полностью рассекретила – у дилеров он окажется в октябре этого года.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Toyota ProAce Electric – это развозной электрический фургон, который японцы построили в сотрудничестве с французами PSA (Peugeot-Citroen). Он основан на той же платформе EMP2, что и ранее представленные Peugeot e-Expert, Citroën S-Jumpy и Opel Vivaro-e. Все четыре машины роднит техническая начинка, однако у Тойоты есть один козырь – это впечатляющая гарантия на батарею. Так, если на новинки PSA гарантия на АКБ составляет составляет 8 лет или 160 000 км, то на аккумулятор ProAce Electric – 15 лет или 1 млн км пробега. Это уникальный показатель – исключение составляет лишь Tesla, которая даёт 8-летнюю гарантию без ограничений по пробегу.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Гарантийным случае считаются условия, при которой деградация АКБ составляет свыше 75%.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

В остальном же Toyota ProAce Electric не отличается от родственных французов (и одного немца): у него такой же электромотор мощностью 136 л.с. (260 Нм) и две батареи на выбор – емкостью 50 кВтч и 75 кВтч (в первом случае запас хода составляет 230 км по циклу WLTP, во втором – 330 км). Заряжаться автомобиль может от быстрой зарядки: младшая АКБ пополнится до 80% за 30 мин, старшая – за 45 минут.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Разгон от 0 до 100 км/ч у электрофургона составляет 13,1 сек, максимальная скорость – 130 км/ч. Он способен принять на борт груз массой до 1275 кг при объеме грузового пространства в 6,6 куб. м.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

В 2021 году у Toyota ProAce Electric должна появиться пассажирская версия на 9 посадочных мест.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что также у Тойота есть уже электрический кроссовер, однако это не глобальная, а локальная модель – она предназначена лишь для одного рынка.

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Автор
Виталий Сазонов
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