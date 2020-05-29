Новый электромобиль Toyota удивил гарантией на батарею

Корпорация Toyota Motor уходит в электромобильность: ранее она представила батареечный кроссовер Lexus UX 300e, тогда как сейчас пришёл черед выхода электрического фургона под названием Toyota ProAce Electric.

Данный автомобиль компания анонсировала ещё в прошлом году, а теперь его полностью рассекретила – у дилеров он окажется в октябре этого года.

Toyota ProAce Electric Toyota

Toyota ProAce Electric – это развозной электрический фургон, который японцы построили в сотрудничестве с французами PSA (Peugeot-Citroen). Он основан на той же платформе EMP2, что и ранее представленные Peugeot e-Expert, Citroën S-Jumpy и Opel Vivaro-e. Все четыре машины роднит техническая начинка, однако у Тойоты есть один козырь – это впечатляющая гарантия на батарею. Так, если на новинки PSA гарантия на АКБ составляет составляет 8 лет или 160 000 км, то на аккумулятор ProAce Electric – 15 лет или 1 млн км пробега. Это уникальный показатель – исключение составляет лишь Tesla, которая даёт 8-летнюю гарантию без ограничений по пробегу.

Toyota ProAce Electric Toyota

Toyota ProAce Electric Toyota

Гарантийным случае считаются условия, при которой деградация АКБ составляет свыше 75%.

Toyota ProAce Electric Toyota

В остальном же Toyota ProAce Electric не отличается от родственных французов (и одного немца): у него такой же электромотор мощностью 136 л.с. (260 Нм) и две батареи на выбор – емкостью 50 кВтч и 75 кВтч (в первом случае запас хода составляет 230 км по циклу WLTP, во втором – 330 км). Заряжаться автомобиль может от быстрой зарядки: младшая АКБ пополнится до 80% за 30 мин, старшая – за 45 минут.

Toyota ProAce Electric Toyota

Разгон от 0 до 100 км/ч у электрофургона составляет 13,1 сек, максимальная скорость – 130 км/ч. Он способен принять на борт груз массой до 1275 кг при объеме грузового пространства в 6,6 куб. м.

Toyota ProAce Electric Toyota

В 2021 году у Toyota ProAce Electric должна появиться пассажирская версия на 9 посадочных мест.

Toyota ProAce Electric Toyota

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что также у Тойота есть уже электрический кроссовер, однако это не глобальная, а локальная модель – она предназначена лишь для одного рынка.

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