Новый электромобиль спасет страну: водородный SUV показали в Австралии

Австралийский автопром, по большому счету, закончился. Holden, а также особые модели Ford и Chevrolet, больше не производят. Но спасти отрасль планирует новый электромобиль.

Компания H2X – стартап, который выступает в секторе водородных электромобилей. Авторы проекта таким образом выбрали наиболее перспективное направление, если отбросить традиционные ДВС. Уже показали электрические кроссовер, минивэн и даже трактор, но в дальнейшем планируют создать яхту, поезд и другие транспортные средства.

Водородный электромобиль H2X Snowy выглядит довольно нейтрально и ни на кого не похож H2X

"Живых" прототипов пока нет, экспериментальную партию создадут в следующем году. Ожидается, что серийное производство наладят в 2022 году. Первой моделью как раз станет кроссовер H2X Snowy. В основе использована платформа, в днище которой расположены баки для водорода. Заправить автомобиль можно будет 5 кг топлива, что обеспечит 650 км пробега до следующей заправки.

H2X Snowy 2022 модельного года H2X

Внутри новый кроссовер получил крупный монитор мультимедиа H2X

Австралийская компания H2X, кстати, планирует самостоятельно развивать водородную инфраструктуру. В этом поможет пара технологических гигантов, которые являются основными инвесторами нового автопроизводителя.

Водородный трактор – это что-то новенькое H2X

Мощность единственного электромотора кроссовера Snowy составит 258 л.с., а на разгон до 100 км/ч потребуется менее 7 секунд. При длине кузова около 4,6 м и колесной базе в 2780 мм новинка приблизительно соответствует по размерам Audi Q5 и BMW X3. Никаких намеков на стоимость водородных автомобилей H2X пока нет. Остается наблюдать за дальнейшим развитием компании.

Австралийский стартап H2X также готовит компактный минивэн H2X

Ожидается, что в модельной линейке появится и крупный бус H2X

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