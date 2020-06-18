Новый электромобиль спасет страну: водородный SUV показали в Австралии

Австралийский автопром, по большому счету, закончился. Holden, а также особые модели Ford и Chevrolet, больше не производят. Но спасти отрасль планирует новый электромобиль.

Компания H2X – стартап, который выступает в секторе водородных электромобилей. Авторы проекта таким образом выбрали наиболее перспективное направление, если отбросить традиционные ДВС. Уже показали электрические кроссовер, минивэн и даже трактор, но в дальнейшем планируют создать яхту, поезд и другие транспортные средства.

Водородный электромобиль H2X Snowy выглядит довольно нейтрально и ни на кого не похож

"Живых" прототипов пока нет, экспериментальную партию создадут в следующем году. Ожидается, что серийное производство наладят в 2022 году. Первой моделью как раз станет кроссовер H2X Snowy. В основе использована платформа, в днище которой расположены баки для водорода. Заправить автомобиль можно будет 5 кг топлива, что обеспечит 650 км пробега до следующей заправки.

H2X Snowy 2022 модельного года

Внутри новый кроссовер получил крупный монитор мультимедиа

Австралийская компания H2X, кстати, планирует самостоятельно развивать водородную инфраструктуру. В этом поможет пара технологических гигантов, которые являются основными инвесторами нового автопроизводителя.

Водородный трактор – это что-то новенькое

Мощность единственного электромотора кроссовера Snowy составит 258 л.с., а на разгон до 100 км/ч потребуется менее 7 секунд. При длине кузова около 4,6 м и колесной базе в 2780 мм новинка приблизительно соответствует по размерам Audi Q5 и BMW X3. Никаких намеков на стоимость водородных автомобилей H2X пока нет. Остается наблюдать за дальнейшим развитием компании.

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