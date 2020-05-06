Новый электромобиль Skoda показали на живых фото

Недавно электрический кроссовер Skoda Enyaq iV засветился на чешских дорогах, но удалось рассмотреть только заднюю часть. Теперь на фото показали новый электромобиль со всех сторон.

Enyaq iV – очень важный автомобиль для чешского бренда. Официальный дебют модели состоится до конца 2020 года, если его не перенесут на более поздний срок. На данный момент новая модель Шкода проходит дорожные испытания и наверняка находится на завершающих стадиях тестов.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Очевидцы поймали несколько таких электрокаров. Пока кузов скрыт камуфляжем и фальшивыми панелями, поэтому выводы о дизайне делать трудно. Ожидается, что внешность выполнят по мотивам концепта Skoda Vision iV.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 (серийная модель получит другие фонари) auto.cz

Правда, уже заметно, что серийный электрический кроссовер Шкода получил более практичный силуэт, который обеспечит салон дополнительным пространством. Концептуальный Vision iV больше напоминает купе и выглядит динамичнее.

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Как видно на фото, у электрического Enyaq iV есть характерная для новых моделей Skoda решетка, но это декоративный элемент, который является частью камуфляжа и призван отвлекать внимание. Также мы видим намек на узкие горизонтальные фары, которые, возможно, будут соединены светодиодной полосой. Похожий прием может появиться и сзади.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Автомобиль построен на платформе MEB, ближайший родственник – грядущий кроссовер VW ID.4, соответственно, по размерам новинка будет близка к Skoda Kodiaq.

Самый мощный полноприводный Skoda Enyaq iV с двумя электромоторами предложит 300 л.с. и до 500 км запаса хода после полной зарядки. Но будут доступны и модификации попроще.

Тизер электрического кроссовера Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Концептуальный электромобиль Skoda Vision iV skoda-auto.com

Самая быстрая и мощная модификация Skoda Kodiaq, о которой рассказывал OBOZREVATEL, скоро исчезнет, но перед этим автомобиль решили превратить в свою наиболее дорогую модель.

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