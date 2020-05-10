Новый электромобиль Skoda без маскировки: в сети показали фото

К концу года новый кроссовер Skoda Enyaq iV будет представлен официально. Пока в компании показали закамуфлированный электрокар, но мы уже можем посмотреть на него без маскировки.

Художник решил продемонстрировать свой взгляд на возможный дизайн Skoda Enyaq 2020. Трудно сказать, насколько дизайнер приблизился к действительности. Рендеры созданы на основе фото нового электромобиля в камуфляжной пленке, под которой все еще могут находиться фальшивые панели для сохранения секретности. Но общая стилистика уже понятна.

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020 kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020 skoda-auto.com

Передние фары получились очень узкими и напоминают таковые у Skoda Octavia 2020. Возможно, электромобиль Шкода получит двухуровневую переднюю оптику как у всех кроссоверов бренда, но точной информации об этом нет.

Концептуальный Skoda Vision iV skoda-auto.com

Художник изобразил традиционную фальшрадиаторную решетку, которая является отличительной чертой всех моделей чешской компании. В данном случае этот элемент носит декоративный характер и, возможно, на серийной машине будет выкрашен в цвет кузова.

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Электромобилю достаточно охлаждения воздухом, поступающего через нижний воздухозаборник в переднем бампере. Тем более, в базовой версии Enyaq iV получит один электромотор, установленный на задней оси. И только в полноприводном исполнении электромобиль Шкода получит второй мотор с передним расположением.

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020 kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020 skoda-auto.com

Прототипом дизайна косвенно служит концептуальный Skoda Vision iV. Но теперь очевидно, что серийная модель будет сильно отличаться от прототипа. Например, Enyaq отказался от купеобразного динамичного силуэта и получил более просторный салон и вместительный багажник (585 л). Vision iV демонстрировал интересный элемент – светодиодную полоску, которая пересекает декоративную решетку. Будет здорово, если этот прием найдет применение в серийном электромобиле Skoda.

Концептуальный Skoda Vision iV skoda-auto.com

Задняя часть на рендере полностью соответствует современным моделям бренда со стильными фонарями, но они по последней моде могут быть соединены длинным стоп-сигналом или хотя бы декоративной плашкой.

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Построенный на базе грядущего кроссовера VW ID.4, Skoda Enyaq iV является очень важным автомобилем для компании и станет вторым электрокаром чешского бренда после довольно удачного Citigo. Ранее были объявлены характеристики модели:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси):

Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора – по одному на каждой оси):

Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Также Skoda Enyaq iV получит функцию быстрой зарядки, благодаря которой восполнить запас электричества с 10% до 80% можно будет за 40 минут. Производство электрокара начнётся уже в конце года, а купить Skoda Enyaq iV можно будет в начале 2021-го.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о внедорожнике, в который превратилась новая Шкода Октавия 2020.

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