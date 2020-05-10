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10 мая • обновлено в 18:58
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Новый электромобиль Skoda без маскировки: в сети показали фото

1.8т
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К концу года новый кроссовер Skoda Enyaq iV будет представлен официально. Пока в компании показали закамуфлированный электрокар, но мы уже можем посмотреть на него без маскировки.

Художник решил продемонстрировать свой взгляд на возможный дизайн Skoda Enyaq 2020. Трудно сказать, насколько дизайнер приблизился к действительности. Рендеры созданы на основе фото нового электромобиля в камуфляжной пленке, под которой все еще могут находиться фальшивые панели для сохранения секретности. Но общая стилистика уже понятна.

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020

kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020

Skoda Enyaq iV 2020

skoda-auto.com

Передние фары получились очень узкими и напоминают таковые у Skoda Octavia 2020. Возможно, электромобиль Шкода получит двухуровневую переднюю оптику как у всех кроссоверов бренда, но точной информации об этом нет.

Концептуальный Skoda Vision iV

Концептуальный Skoda Vision iV

skoda-auto.com

Художник изобразил традиционную фальшрадиаторную решетку, которая является отличительной чертой всех моделей чешской компании. В данном случае этот элемент носит декоративный характер и, возможно, на серийной машине будет выкрашен в цвет кузова.

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Электромобилю достаточно охлаждения воздухом, поступающего через нижний воздухозаборник в переднем бампере. Тем более, в базовой версии Enyaq iV получит один электромотор, установленный на задней оси. И только в полноприводном исполнении электромобиль Шкода получит второй мотор с передним расположением.

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020

Возможный дизайн Skoda Enyaq iV 2020

kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020

Skoda Enyaq iV 2020

skoda-auto.com

Прототипом дизайна косвенно служит концептуальный Skoda Vision iV. Но теперь очевидно, что серийная модель будет сильно отличаться от прототипа. Например, Enyaq отказался от купеобразного динамичного силуэта и получил более просторный салон и вместительный багажник (585 л). Vision iV демонстрировал интересный элемент – светодиодную полоску, которая пересекает декоративную решетку. Будет здорово, если этот прием найдет применение в серийном электромобиле Skoda.

Концептуальный Skoda Vision iV

Концептуальный Skoda Vision iV

skoda-auto.com

Задняя часть на рендере полностью соответствует современным моделям бренда со стильными фонарями, но они по последней моде могут быть соединены длинным стоп-сигналом или хотя бы декоративной плашкой.

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Построенный на базе грядущего кроссовера VW ID.4, Skoda Enyaq iV является очень важным автомобилем для компании и станет вторым электрокаром чешского бренда после довольно удачного Citigo. Ранее были объявлены характеристики модели:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси):

  • Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

  • Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

  • Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора по одному на каждой оси):

  • Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

  • Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Также Skoda Enyaq iV получит функцию быстрой зарядки, благодаря которой восполнить запас электричества с 10% до 80% можно будет за 40 минут. Производство электрокара начнётся уже в конце года, а купить Skoda Enyaq iV можно будет в начале 2021-го.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о внедорожнике, в который превратилась новая Шкода Октавия 2020.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто электромобили кроссовер Skoda
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