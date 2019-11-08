Новый электромобиль Peugeot обогнал Nissan Leaf

Компания Peugeot представила коммерческий фургон на электротяге с запасом хода до 300 км.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Французский Peugeot стремительно расширяет гамму электрических и гибридных моделей. Очередная новинка адресована представителям малого бизнеса. На базе своего популярного семейства Expert компания подготовила электрический фургон Peugeot e-Expert.

Peugeot e-Expert int-media.peugeot.com

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Автомобиль будет доступен в двух версиях – с батареей емкостью 50 кВт-ч и 75 кВт-ч. В зависимости от энергоемкости АКБ запас хода на одной зарядке составит от 200 до 300 км по циклу WLTP. Важно отметить, что с точки зрения пользователя, электрическая версия ничем не уступает по показателям грузоподъемности и размерам багажного отделения модели Expert с традиционным ДВС.

Peugeot e-Expert будет предложен в двух версиях, отичающихся емкостью батарей int-media.peugeot.com

В компании подсчитали, что средний дневной пробег коммерческого фургона не превышает 300 км, а значит потребители смогут воспользоваться всеми преимуществами электрокара без ущерба для бизнеса.

Peugeot e-Expert ни в чем не уступает аналогичным фургонам с традиционным ДВС int-media.peugeot.com

Кроме того, не стоит забывать, что во многих городах Западной Европы в скором времени будет существенно ограничен доступ в центральную часть города автомобилям с ДВС. Таким образом, электрические фургоны станут единственным вариантом для доставки мелких партий грузов. Не удивительно, что компания Peugeot намерена к 2021 году иметь на 100% электрифицированный модельный ряд легких коммерческих автомобилей LCV.

Peugeot e-Expert int-media.peugeot.com

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Peugeot e-Expert пополнит гамму электрифицированных моделей марки int-media.peugeot.com

Новый Peugeot e-Expert будет запущен в серийное производство во второй половине 2020 года. Электрический фургон позволит укрепить позиции компании на европейском рынке LCV. Он пополнит гамму уже представленных ранее электрифицированных моделей – наряду с Partner Electric, Boxer Electric, e-208, e-2008, 3008 Hybrid и Hybrid4, 508 Hybrid и 508SW Hybrid.

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