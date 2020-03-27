Будет дешево: GM представил маленький электромобиль

Ранее мы уже рассказывали о новом электромобилей от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Новинка получила лаконичное обозначение Wuling E5C.

Длина Wuling E5C – всего 2,9 м media.gm.com

Концерн GM обнародовал подробности и новые фото компактного городского электрокара. Габаритные размеры модели достаточно скромные – 2917х1493х1621 мм, а колесная база достигает 1940 мм. Несмотря на это, салон на удивление просторный и вмещает четырех человек.

Wuling E5C позволяет взять "на борт" 4 человек media.gm.com

Создатели не скрывают, что вдохновение при создании автомобиля черпали в традиции кей-каров – компактных японских микролитражек.

Wuling E5C media.gm.com

Задние сиденья можно сложить, а полученное пространство объемом 740 литров можно использовать для перевозки багажа. Этого хватит, чтобы разместить два чемодана или детскую коляску. Кроме того, в салоне Wuling E5C предусмотрено дюжина различных отделений для мелочей, включая два подстаканника.

При сложенной спинке заднего ряда образуется багажное отделение объемом 740 л media.gm.com

Дизайн приборной панели выполнен в стиле минимализма. Цифровая шкала приборов расположена над рулевой колонкой.

Wuling E5C media.gm.com

Wuling E5C имеет оригинальный дизайн приборной панели media.gm.com

Здесь нет привычной центральной консоли, а все органы управления вспомогательными функциями расположили вдоль приборной панели.

Селектор управления режимами движения расположен между передними сиденьями media.gm.com

Wuling E5C оснащается 27-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 13,8 кВтч. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 100 км/ч. Продажи в Китае стартуют в третьем квартале 2020 года. Цена пока не сообщается, но можно предположить, что стоимость не превысит $10-12 тыс.

Wuling E5C media.gm.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, стала известна дата начала продаж первого электрического кроссовера Ford.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram