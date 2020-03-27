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27 марта • обновлено в 15:35
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Будет дешево: GM представил маленький электромобиль

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Ранее мы уже рассказывали о новом электромобилей от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Новинка получила лаконичное обозначение Wuling E5C.

Длина Wuling E5C – всего 2,9 м

Длина Wuling E5C – всего 2,9 м

media.gm.com

Концерн GM обнародовал подробности и новые фото компактного городского электрокара. Габаритные размеры модели достаточно скромные – 2917х1493х1621 мм, а колесная база достигает 1940 мм. Несмотря на это, салон на удивление просторный и вмещает четырех человек.

Wuling E5C позволяет взять "на борт" 4 человек

Wuling E5C позволяет взять "на борт" 4 человек

media.gm.com

Создатели не скрывают, что вдохновение при создании автомобиля черпали в традиции кей-каров – компактных японских микролитражек.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

Задние сиденья можно сложить, а полученное пространство объемом 740 литров можно использовать для перевозки багажа. Этого хватит, чтобы разместить два чемодана или детскую коляску. Кроме того, в салоне Wuling E5C предусмотрено дюжина различных отделений для мелочей, включая два подстаканника.

При сложенной спинке заднего ряда образуется багажное отделение объемом 740 л

При сложенной спинке заднего ряда образуется багажное отделение объемом 740 л

media.gm.com

Дизайн приборной панели выполнен в стиле минимализма. Цифровая шкала приборов расположена над рулевой колонкой.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

Wuling E5C имеет оригинальный дизайн приборной панели

Wuling E5C имеет оригинальный дизайн приборной панели

media.gm.com

Здесь нет привычной центральной консоли, а все органы управления вспомогательными функциями расположили вдоль приборной панели.

Селектор управления режимами движения расположен между передними сиденьями

Селектор управления режимами движения расположен между передними сиденьями

media.gm.com

Wuling E5C оснащается 27-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 13,8 кВтч. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 100 км/ч. Продажи в Китае стартуют в третьем квартале 2020 года. Цена пока не сообщается, но можно предположить, что стоимость не превысит $10-12 тыс.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили General Motors новые авто авто новости
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