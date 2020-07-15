Новый электромобиль Nissan Ariya выступит против BMW и Mercedes

Новый электрический кроссовер Nssan Ariya 2021 по пути от концепта до серийного автомобиля почти не изменился. Учитывая успех Nissan Leaf, новинку ждут высокие продажи.

Новый электрический кроссовер Ниссан предложат только с пятиместным салоном. Фото: Nissan

В компании решили угодить всем, чтобы охватить максимальный спектр аудитории покупателей электрокаров. В итоге новый кроссовер Ниссан Ария 2021 получил несколько модификаций. Передний или полный привод, один или два мотора, батарейный блок на выбор – ассортимент получился действительно широкий.

В базовой модификации новый Nssan оснащается одним электромотором мощностью 217 л.с. (доступен и 242-сильный вариант). Полноприводный кроссовер Ariya предлагает 278, 305 или даже 394 л.с. на выбор. Топовый электрокар разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с, базовому для этого потребуется 7,5 с. Батарейный блок емкостью 63 кВтч отвечает за 360 км запаса хода, 87 кВтч обеспечат около 500 км.

Внешне новый Nssan Ariya 2021 почти не отличается от эффектного концепта. Фото: Nissan

Сзади вместо логотипа – крупная надпись. Фото: Nissan

Дизайн модели получился очень эффектным. Около года назад концепт-предвестник многим очень понравился. Теперь автопроизводитель решил отправить в производство автомобиль почти без изменений. Разве что появились едва заметные датчики парктоника, а колеса стали немного меньше. Тем не менее, покупатели смогут выбрать диски диаметром 19 и 20 дюймов.

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Интересный элемент стайлинга – новый логотип бренда, который в конкретном случае еще и светится. Сзади вместо круглого логотипа появилась длинная надпись NISSAN.

Салон Ниссан Ария выглядит очень современно и лаконично. Фото: Nissan

На передней панели почти нет физических кнопок. Фото: Nissan

Салон Nssan Ariya 2021 также почти без изменений переехал в серийную модель. Лаконичный дизайн и встроенные в деревянную панель сенсорные переключатели остались. Перед водителем расположены два 12-дюймовых монитора, один из которых выполняет роль щитка приборов. Автомобиль оснащен голосовым ассистентом.

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Для модели доступна функция беспроводных обновлений через 4G даже во время движения. Еще – усовершенствованная система автопилота, которая работает в связке с GPS. В продажу автомобиль поступит в конце 2020 или в начале 2021 года, цены станут известны в ближайшее время. На рынке новинка будет соперничать с BMW iX3, Mercedes EQC и Audi e-tron quattro.

Кроссовер BMW iX3 – самый новый электромобиль из "Немецкой тройки". Фото: BMW

EQC удачно сочетает современные технологии с традиционным подходом бренда. Фото: Mercedes-Benz

Audi e-tron quattro – один из первых электрических кроссоверов. Фото: Audi

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о кроссовере Tesla, который значительно подешевел.