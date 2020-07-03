Новые электромобили из Китая: 300 км пробега за 8000 евро

Китайская компания Baojun выпустила необычные мини-электромобили E300 и E300 Plus. Обе машины очень дешевые, при том, что обладают неплохими характеристиками.

Baojun E300 является младшей моделью в линейке. У него короткая база, общая длина составляет 2625 мм, ширина – 1647 мм, высота – 1588 мм, а колесная база 1750 мм. В салоне могут разместиться от двух до трех пассажиров.

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

В свою очередь Baojun E300 Plus несколько крупнее – его длина, ширина и высота составляют 2894 мм, 1655 мм, 1595 мм соответственно, размер колесной базы – 2020 мм. Данная модель уже вмещает четырех пассажиров.

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

А вот начинка идентичная. Обе модели оснащены электромотором мощностью 40 кВт / 54 л.с. и 150 Нм (он расположен сзади и приводит в движение задние колеса), а также аккумулятором емкостью 31,9 кВтч. Запас хода на одном заряде составляет до 305 км по циклу NEDC, максимальная скорость – 100 км/ч. Используя быструю зарядку постоянного тока, АКБ можно зарядить до 80% всего за один час. Полная зарядка от обычной розетки на 220 В занимает 15 часов.

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Помимо прочего, у Baojun E300 и E300 Plus неплохое оснащение. Оно включает в себя многофункциональный руль, цифровую приборку, а также системы ESC, ABS и EBD. Выпускаются электрокары в двухцветной комбинации.

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 и E300 Plus. Фото: Baojun

Что же касается цен, E300 стоит в Китае 64 800 юаней (8 155 евро), а E300 Plus – 69 800 юаней (8 785 евро).

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