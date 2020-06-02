Новый электромобиль Geely отберет покупателей у Tesla

Недавно Geely запустила новый бренд Geometry, под ним выпускаются электромобили. Первенцем стал компактный седан Geometry A – соперник Tesla Model 3. Вторая модель – кроссовер Geometry C.

Новый кроссовер построен на платформе от Geely Emgrand GS. Габариты Geometry C – 4432 /1833 / 1560 мм. Колесная база составляет 2700 мм. Размерами электрический кроссовер соответствует Nissan Leaf.

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Дизайн Geometry C выполнен в современном и лаконичном стиле. Здесь есть выдвижные ручки дверей и модная парящая крыша. Geometry C оснащен одним электромотором мощностью 200 л.с. и 310 Нм. Максимальная скорость равна 150 км/ч.

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

На выбор доступны версии с запасом хода на 400 и 550 км. Скорее всего, емкость батарей соответствует Geometry A – 52 и 62 кВтч. Продажи кроссовера Geometry C начнутся в Китае к середине лета, цены объявят позже.

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Новый электрокар от Geely сразится с Tesla Model Y global.geely.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Tesla снизила цены на все свои модели. Некоторые электромобили подешевели сразу на $5000.