Новый электромобиль Ford: 7 моторов и 1400 л.с.

Новый Ford Mustang Mach-E 1400 – это гоночный болид на базе стандартного электрического кроссовера Форд. Но от оригинала новинка отличается очень многими параметрами.

Ford Mustang Mach-E 1400 – невероятно мощный электромобиль. Фото: Ford

Серийный электромобиль Ford Mustang Mach-E, который скоро появится на дорогах, в наиболее дорогой модификации оснащается двумя моторами. Модификация 1400 получила семь. Это абсолютный рекорд – до этого разве что Audi могла похвастать линейкой кроссоверов e-tron quattro, которые получили по три электромотора.

Число в названии гоночного прототипа указано не случайно, ведь совокупная мощность сумасшедшей силовой установки равна 1419 л.с. Никаких данных о разгоне до 100 км/ч или максимальной скорости нет. Наверняка эта информация скоро станет известна, ведь Ford планирует показать возможности своей необычной новинки на показательных выступлениях в гонке NASCAR.

Кроссовер Ford Mustang Mach-E превратили в настоящий гоночный болид. Фото: Ford

Известно, что развитый аэродинамичный кузов способен генерировать 1000 кг прижимной силы на скорости 257 км/ч. Это расчеты, поэтому неизвестно, способен ли новый электрический кроссовер разогнаться до такой скорости.

Новый электрокар Форд получил специальный кузов. Фото: Ford

Интересной особенностью является возможность отключения одной из ведущих осей на выбор. В этом случае Ford Mustang Mach-E 1400 может быть переднеприводным (три мотора) или заднеприводным (четыре мотора).

Салон Ford Mustang Mach-E сильно изменился, но на панели остался сенсорный монитор. Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E 1400 рядом со стандартным кроссовером Mach-E. Фото: Ford

Интересна также и батарея электрокара. Вместо привычного литий-ионного блока здесь использован литий-никель-марганец-кобальт-оксидный емкостью 57 кВтч. Запас хода неизвестен. Он точно будет небольшим, учитывая динамичный характер езды. Возможно, некоторые из наработок прототипа Ford возьмет на вооружение при работе с новыми серийными электромобилями.

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