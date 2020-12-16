Новый электрокар из Китая получил батарею с ресурсом 2 млн км пробега

Китайский электромобиль Lynk & Co Zero получил тяговую батарею, которая рассчитана на впечатляющий ресурс в 2 млн км. Кроме того, такой аккумулятор отличается низкой степенью деградации – потеря емкости у него наступает лишь при 200 000 км пробега.

Такие подробности о батареи производитель в преддверии скоро дебюта новинки. Как пишет Carscoops, сейчас электрокар Zero от Lynk & Co (данная фирма является проектом Geely) проходит окончательные дорожные испытания, а его дебют состоится в ближайшие месяцы. В первой половине 2021 года автомобиль поступит в производство, причем он станет глобальной моделью – продавать его будут не только в Китае, но, и в частности, в Европе.

На одном заряде Lynk & Co Zero сможет проезжать около 700 км. Отметку в 100 км/ч электрокар будет преодолевать менее чем за четыре секунды, при этом отмечается, что он сможет похвастать спортивным характером. Это связано с тщательной калибровкой подвески, а также с равномерным распределением веса между осями (50:50) и низко расположенным центом тяжести.

В будущем столь ресурсную батарею получат также и другие автомобили холдинга Geely – собственно, самой марки Geely, а также брендов Volvo, Polestar и Smart. Ее установку предусматривает модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), которая лежит в основе того же Lynk & Co Zero. Архитектура SEA предлагает множество возможностей трансформации, от изменения колесной базы и количества электродвигателей (до 3 моторов) до установки традиционного двигателя внутреннего сгорания в качестве "удлинителя" запаса хода. Разработка этого шасси заняла у Geely около 4 лет, потрачено на нее было 2,5 млрд долларов.

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