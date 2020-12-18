Новые электромобили в Украине – названы лидеры продаж

Audi и Hyundai возглавили рейтинг самых востребованных электромобилей в Украине.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. За одиннадцать месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 6,8 тыс. электромобилей, причем лишь 559 машин – новые.

Среди новых автомобилей первую строчку рейтинга разделили сразу два бренда – Audi с моделью E-Tron и Hyundai с электрический версией модели Ioniq. За 11 месяцев были приобретены и поставлены на украинские номера 103 экземпляра каждого из них.

На второе место вышел Jaguar со своим стильным электрокроссом I-Pace. Продукцию британского производителя выбрали 74 украинских автолюбителя.

Третьею строчку рейтинга занимает спорткар из Германии Porsche Taycan. Несмотря на достаточно серьезный "ценник" (от 3,3 млн грн), 56 состоятельных ценителей бренда предпочли его других электромобилям на рынке.

На четвертом месте в украинском рейтинге новых электромобилей – компактный корейский кроссовер Hyundai Kona Electric, за который своими сбережениями проголосовали 53 покупателя.

Замыкает ТОП5 компактный городской хэтчбек BMW i3, который до сих пор привлекает внимание своим причудливым дизайном. Первый серийный электромобиль немецкого автогиганта выбрали 48 украинцев.

В ТОП10 также вошли: Tesla Model X (30 авто), китайский кроссовер JAC iEV7S (20), Nissan Leaf (17), Tesla Model 3 (14) и еще один автомобиль из Поднебесной– Zhi Dou D2 (8).

Украинцы активно приобщаются к миру электрокаров, но, пока по финансовым причинам, предпочитают приобретать подержанные машины на электротяге. В этой категории в лидерах продукция Nissan и Tesla.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в европейской ассоциации автопроизводителей АСЕА подвергли сомнению стремительное развитие легкового электротранспорта, а в их коллеги, производящие грузовые авто, готовы отказаться от ДВС уже в 2040 году.