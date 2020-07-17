Новые электромобили будут заряжаться в 5 раз быстрее

Специалисты Техасского университета провели исследование, в ходе которого нашли путь к наиболее эффективным электромобилям. Новые EV смогут быстро заряжаться и обеспечат большой запас хода.

Ученые предлагают использовать углеродные нанотрубки, благодаря которым можно добиться равномерного распределения ионов лития. Это повышает способность батареи воспринимать более высокие токи, которые могут в разы превышать напряжения, используемые сегодня.

Это может сократить время зарядки батарейных блоков в 5 раз. Кроме того, использование металлического лития вместо графита и меди позволит повысить емкость батарей до 10 раз в прежних физических размерах блока. Это неизбежно приведет к многократному росту запаса хода после одной зарядки.

ЧИТАЙТЕ: Новый электромобиль Nissan Ariya выступит против BMW и Mercedes

Пока применение таких технологий возможно в экспериментальных целях, но в перспективе их можно поставить на поток. А в ближайшее время производители могут начать использовать пористую пленку из кремния для почти такого же равномерного распределения ионов лития. Это приведет к 30-процентному увеличению дальности хода и сокращению времени зарядки до 5 минут для пробега 400 км.

OBOZREVATEL ранее сообщал о революционной батарее для электромобилей от General Motors.