Новая батарея Tesla сделает электрокары более дешевыми и долговечными

Уже в ближайшие месяцы электромобили Tesla выйдут на новый уровень – они станут более "живучими" и, скорее всего, подешевеют. И всё это – благодаря новой тяговой батарее.

Еще несколько лет назад американский автопроизводитель начал разработку АКБ, которая рассчитана на 1,6 млн пробега (для сравнения, текущий аккумулятор обладает ресурсом до 800 000 км). Но повышенная "выносливость" станет не единственным плюсом новой батареи: по слухам, она будет дешевле обходится в производстве, что, в свою очередь, может положительно сказаться на цене электрокаров для конечного потребителя. Прогнозируются, что новый аккумулятор может уровнять стоимость EV с ценами на бензиновые и дизельные легковушки.

Первой "недорогую и долговечную" батарею должен получить седан Tesla Model 3 китайской сборки. Как сообщает Reuters,, произойдет это в конце 2020 или в начале 2021 года.

Tesla Model 3 на заводе в Китае reuters.com

Новую АКБ Tesla разрабатывает совместно с китайской компанией CATL. Удешевление стоимости столь важного для электромобиля комплектующего будет достигнуто за счёт уменьшения количества кобальта в химическом составе батареи – именно этот металл является самым дорогим в электромобилях. Кроме того, такой аккумулятор будет иметь более простую компоновку и упаковку. Наконец, он будет выделяться еще и более высокой плотностью энергии, а также большей емкостью хранения.

carscoops.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей создали батарею, рассчитанную на запас хода в 2000 км.

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